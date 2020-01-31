В адміністрації американського президента Дональда Трампа заявили, що не планують зменшувати розмір військової допомоги Україні в наступному бюджетному році.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Відповідну інформацію повідомив представник адміністративно-фінансового управління Білого дому, пояснюючи деталі програми допомоги по лінії Державного департаменту.

Раніше в Білому домі розглядали можливість скоротити розмір допомоги Україні на 20 мільйонів доларів. При цьому, Конгрес таку пропозицію відкинув, надавши Україні допомогу в розмірі 115 мільйонів доларів.

Бюджетна заявка буде опублікована 10 лютого 2021 року.

Очікується, що ініціатива Пентагону зі сприяння безпеці в Україні також залишиться на нинішньому рівні в 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.

10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.