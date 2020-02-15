Відповідну заяву розмістили на сайті президентської адміністрації.
У документі сказано, що авіаудар був реакцією на ті атаки, які іранські військові здійснювали щодо американських військовослужбовців.
Ще одна мета – стримування можливих нападів в майбутньому.
“Мета операції полягала в захисті військовослужбовців США, стримуванні Ірану від здійснення або сприяння подальшим атакам проти сил і інтересів США, підрив здатності Ірану і підтримуваних підрозділом “Аль-Кудс” бойовиків нападати і припинення стратегічної ескалації атак з іранської сторони”, – сказано в тексті заяви.
У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Після спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала проголосувати за резолюцію, що обмежує можливості президента Дональда Трампа використовувати військову силу проти Ірану.
- 10 січня Палата представників Конгресу США обмежила право президента Дональда Трампа проводити будь-які військові дії проти Ірану без попереднього узгодження з конгресменами.