Білий дім пояснив Конгресу мету авіаудару по військових базах Ірану, в результаті якого вдалося ліквідувати генерала Касема Сулеймані.

Відповідну заяву розмістили на сайті президентської адміністрації.

У документі сказано, що авіаудар був реакцією на ті атаки, які іранські військові здійснювали щодо американських військовослужбовців.

Ще одна мета – стримування можливих нападів в майбутньому.

“Мета операції полягала в захисті військовослужбовців США, стримуванні Ірану від здійснення або сприяння подальшим атакам проти сил і інтересів США, підрив здатності Ірану і підтримуваних підрозділом “Аль-Кудс” бойовиків нападати і припинення стратегічної ескалації атак з іранської сторони”, – сказано в тексті заяви.

У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.