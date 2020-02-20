Про це повідомляє The Week.
Напередодні про це заявив адвокат Ассанжа Едвард Фіцджеральд. Він стверджував, що колишній конгресмен-республіканець США Дейн Рорабахер повинен був зустрітися з Ассанжем в серпні 2017 року, коли він перебував в еквадорському посольстві.
Рід час зустрічі він, як передбачається, повинен був озвучити пропозицію Дональда Трампа про помилування в обмін на заяву про те, що Росія не причетна до електронних листів Демократичної партії напередодні виборів 2016 року.
“Рорабахер збирався відвідати Ассанжа і говорив, що за дорученням президента він пропонує помилування або якийсь інший вихід, якщо Ассанж скаже, що Росія не має ніякого відношення до витоку Національного демократичного комітету (DNC)”, – сказав він.
Окружний суддя Ванесса Барайцер, яка розглядає цю справу в Вестмінстерському суді, сказала, що ці докази є прийнятними.
У відповідь прес-секретар Білого дому Стефані Гриша заявила, що ця інформація не є правдивою, а президент “ніколи не говорив з Рорабехером на цю тему”. Вона назвала поширену інформацію “цілковитою вигадкою і брехнею”.
The Guardian зазначає, що ще у вересні 2017 року Білий дім підтвердив, що Рорабахер подзвонив тодішньому керівнику апарату Джону Келлі, щоб поговорити про ймовірну операцію з Ассанжем. Сам Рорабахер розповідав Wall Street Journal, що в рамках угоди, яку він пропонував, Ассанжу довелося б передати комп’ютерний диск або інший пристрій зберігання даних, який довдовив би, що Росія не причетна до злому електронних листів.
Як відомо, в Америці Ассанжу можуть пред’явити 18 звинувачень, у тому числі змову з метою комп’ютерного злому та незаконне отримання й оприлюднення секретних даних військового й дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 175 років в’язниці.
З 2012 року він перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.
У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.
- У червні 2019 року міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід повідомив, що підписав запит на екстрадицію Джуліана Ассанжа до США.
- Британський суд призначив слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США на 25 лютого 2020 року.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.