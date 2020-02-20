Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що президент Дональд Трамп не пропонував засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу помилування в обмін на слова про непричетність Росії до злому серверів Демократичної партії.

Про це повідомляє The Week.

Напередодні про це заявив адвокат Ассанжа Едвард Фіцджеральд. Він стверджував, що колишній конгресмен-республіканець США Дейн Рорабахер повинен був зустрітися з Ассанжем в серпні 2017 року, коли він перебував в еквадорському посольстві.

Рід час зустрічі він, як передбачається, повинен був озвучити пропозицію Дональда Трампа про помилування в обмін на заяву про те, що Росія не причетна до електронних листів Демократичної партії напередодні виборів 2016 року.

“Рорабахер збирався відвідати Ассанжа і говорив, що за дорученням президента він пропонує помилування або якийсь інший вихід, якщо Ассанж скаже, що Росія не має ніякого відношення до витоку Національного демократичного комітету (DNC)”, – сказав він.

Окружний суддя Ванесса Барайцер, яка розглядає цю справу в Вестмінстерському суді, сказала, що ці докази є прийнятними.

У відповідь прес-секретар Білого дому Стефані Гриша заявила, що ця інформація не є правдивою, а президент “ніколи не говорив з Рорабехером на цю тему”. Вона назвала поширену інформацію “цілковитою вигадкою і брехнею”.

The Guardian зазначає, що ще у вересні 2017 року Білий дім підтвердив, що Рорабахер подзвонив тодішньому керівнику апарату Джону Келлі, щоб поговорити про ймовірну операцію з Ассанжем. Сам Рорабахер розповідав Wall Street Journal, що в рамках угоди, яку він пропонував, Ассанжу довелося б передати комп’ютерний диск або інший пристрій зберігання даних, який довдовив би, що Росія не причетна до злому електронних листів.

Як відомо, в Америці Ассанжу можуть пред’явити 18 звинувачень, у тому числі змову з метою комп’ютерного злому та незаконне отримання й оприлюднення секретних даних військового й дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 175 років в’язниці.

З 2012 року він перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.