У Білому домі істотно посилили заходи безпеки у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 після того, як заразилися двоє співробітників президентської адміністрації.

Про це повідомляє The Guardian.

Економічний радник президента Дональда Трампа Кевін Хассетт заявив, що працювати в Західному крилі Білого дому, де знаходиться Овальний кабінет, дійсно ризиковано.

Раніше стало відомо, що прес-секретар віце-президента США і дружина старшого радника з політичних питань Стівена Міллера, захворіли коронавірусом.

Кілька високопоставлених медичних працівників адміністрації президента після контакту з нею зараз знаходяться на карантині.

“Західне крило, незважаючи на наявність кращої медичної команди на Землі, є відносно тісним місцем”, – зазначив Хассетт.

Також він вважає, що будь-хто, хто контактує з Дональдом Трампом, повинен заздалегідь отримати негативний результат на коронавірус.

Самого президента Трампа розкритикували за те, що він не носив маску в Білому домі.

Хассетт зазначив, що одягав маску тільки в разі потреби.