Про це повідомляє The Guardian.
Економічний радник президента Дональда Трампа Кевін Хассетт заявив, що працювати в Західному крилі Білого дому, де знаходиться Овальний кабінет, дійсно ризиковано.
Раніше стало відомо, що прес-секретар віце-президента США і дружина старшого радника з політичних питань Стівена Міллера, захворіли коронавірусом.
Кілька високопоставлених медичних працівників адміністрації президента після контакту з нею зараз знаходяться на карантині.
“Західне крило, незважаючи на наявність кращої медичної команди на Землі, є відносно тісним місцем”, – зазначив Хассетт.
Також він вважає, що будь-хто, хто контактує з Дональдом Трампом, повинен заздалегідь отримати негативний результат на коронавірус.
Самого президента Трампа розкритикували за те, що він не носив маску в Білому домі.
Хассетт зазначив, що одягав маску тільки в разі потреби.
- У одного з особистих помічників президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підтверджено коронавірус.