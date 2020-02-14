На роботу в Білий дім повертається скандальна помічниця президента Дональда Трампа Хоуп Хікс, яку звільнили в зв'язку з розслідуванням "російського справи".

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Спочатку Хікс працювала директором з комунікацій Білого дому і співпрацювала з Трампом ще з 2015 року, коли очолювала прес-службу його виборчої кампанії.

У зв’язку зі слуханнями по так званій “російській справі” Хікс прийняла рішення піти у відставку.

У жовтні 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив поговорити з Хікс в рамках “російської справи”.

Чиновницю називали “перекладачкою” Трампа, оскільки вона розуміла, що саме президент має на увазі і вміло доносила це журналістам. На слуханнях в Конгресі в 2018 році вона підтвердила, що працювала з журналістами, але на багато питань, що стосуються розслідування, відповідати відмовилася. Оскільки її дії викликали хвилю критики з боку демократів, вона вирішила подати у відставку.

Перед звільненням Хікс заявила, що іноді не говорила президентові Трампу всю правду “заради загального блага”.

У Білий дім вона повернеться вже на початку березня. Очікується, що Хікс отримає посаду старшого радника зятя Трампа Джареда Кушнера.

Напередодні Хікс працювала виконавчим віце-президентом з комунікацій компанії Fox.