Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради.
“Сьогодні у другій половині дня надійшли результати ПЛР-дослідження, які підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у виховательки дитячого садку №20 “Червоний капелюшок”, – йдеться у повідомленні.
З 24 липня заклад тимчасово не буде працювати. Відновлення роботи садка заплановано орієнтовно за два тижні.
- Раніше повідомлялося, що у курортному місті Бердянську Запорізької області посилять карантин через спалах коронавірусу в санаторії.