У Бердянську в виховательки дитячого садка підтвердили захворювання на коронавірус, заклад закрили на двотижневий карантин.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради.

“Сьогодні у другій половині дня надійшли результати ПЛР-дослідження, які підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у виховательки дитячого садку №20 “Червоний капелюшок”, – йдеться у повідомленні.

З 24 липня заклад тимчасово не буде працювати. Відновлення роботи садка заплановано орієнтовно за два тижні.