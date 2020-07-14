Про це повідомила прес-служба поліції.
За інформацією правоохоронців, 48-річному чоловікові не сподобалося, що на дитячому майданчику кричать діти і він вирішив їх “налякати”. При цьому чоловік почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета.
Слідчо-оперативною групою, яка виїхала на місце подій, був виявлений в квартирі у чоловіка пістолет-кулемет “МП-40”, стартовий пістолет “Берета”, а також патрони, гранати, сигнальні ракети і міни.
Повідомляється, що чоловік був учасником АТО, звідки і привіз відповідні боєприпаси. Поліцейські доставили вилучене на експертизу.
У даній справі правоохоронцями відкриті провадження за статтями “хуліганство” і “незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами”.
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