У Бердянську поліцейські затримали чоловіка, який п'яним стріляв по дітях з вікна.

Про це повідомила прес-служба поліції.

За інформацією правоохоронців, 48-річному чоловікові не сподобалося, що на дитячому майданчику кричать діти і він вирішив їх “налякати”. При цьому чоловік почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета.

Слідчо-оперативною групою, яка виїхала на місце подій, був виявлений в квартирі у чоловіка пістолет-кулемет “МП-40”, стартовий пістолет “Берета”, а також патрони, гранати, сигнальні ракети і міни.

Повідомляється, що чоловік був учасником АТО, звідки і привіз відповідні боєприпаси. Поліцейські доставили вилучене на експертизу.

У даній справі правоохоронцями відкриті провадження за статтями “хуліганство” і “незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами”.