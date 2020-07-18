У Бердянську стався спалах COVID-19 серед працівників швидкої допомоги

У Бердянську на підстанції екстреної медичної допомоги коронавірусну інфекцію підтвердили у 8 медиків.

Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook.

“На сьогодні у 8 співробітників Бердянської підстанції ШМД – коронавірусна хвороба, підтверджена методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригада швидкої надавала допомогу хворому, пізніше з’ясувалося, що у нього був коронавірус. Спочатку заразився один співробітник, а від нього – всі інші.

Хвороба у більшості співробітників швидкої Бердянська проходить без симптомів, вони перебувають на лікарняних.

“Одразу після отримання позитивних результатів, були вжиті всі необхідні заходи для запобігання поширенню інфекції серед інших працівників, повідомлені відповідальні особи. Стосовно обмеження у користування засобами індивідуального захисту : жодних обмежень не було, ще у квітні було придбані усе необхідне. Бригади мають все у достатній кількості”, – зазначили у центрі швидкої допомоги.

Разом з ДУ “Обласний лабораторний центр МОЗ України” будуть розроблені рекомендації для працівників екстреної медичної допомоги для запобігання поширенню інфекції.