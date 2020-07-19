Про це повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Станом на 19.07 захворювання підтвердилось у 10 працівників методом ПЛР. 5 працівників мають незначні клінічні прояви у вигляді нежиті та субфебрильної температури до 38. Інші 5 працівників клінічних проявів не мають”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що стан всіх працівників стабільний, вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів.

На підстанції проведені додаткові заходи щодо профілактики поширення коронавірусу. Всі співробітники повторно пройдуть ПЛР-тести.