У Бердянську Запорізької області до кінця січня на карантин закриті всі школи і дитячі сади.

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України.

Дитячі установи в Бердянську закриті на карантин до 31 січня через високий рівень захворюваності на ГРВІ.

Крім того, в результаті зростання захворювання на вірусні інфекції призупинено роботу 51 класу в 27 школах області, з яких 23 навчальних заклади Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького і Чернігівського районів.

Додамо, що по області також закриті на карантин ще чотири школи, а саме Тимошевська, Молочанська, Новоолексіївська і Владівська.

За даними лабораторного центру, в школах області відсутні 8,4% учнів, з них 6,3% учнів внаслідок захворюваності на ГРВІ.