Про те, як це працює, розповів журналіст видання Engadget Кріс Веласко.
Оновлення дозволяє користувачам розблокувати свої iPhone через Face ID навіть в масці. Однак скористатися цим зможуть тільки власники Apple Watch.
Поки сам годинник вже розблокований, користувачеві просто потрібно подивитися на свій iPhone як зазвичай. В цей час годинник завібрує, що означатиме, що розблокування відбулося.
Цю функцію необхідно вмикати вручну. Працює вона виключно для розблокування телефона (заблокувати iPhone через Apple Watch також можна).
Однак, до прикладу, підтвердити у такий спосіб покупку в App Store, неможливо — маску доведеться зняти.
- Нагадаємо, це не перша спроба Apple пристосувати процес розблокування iPhone в умовах пандемії коронавірусу, коли користувачі вимушені чимало часу проводити в захисних масок.
- В травні 2020 року iOS отримала оновлення, яке дозволило Face ID розпізнавати маску на обличчі користувача і миттєво відкривати поле для введення пароля.