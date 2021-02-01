Про те, як це працює, розповів журналіст видання Engadget Кріс Веласко.

Оновлення дозволяє користувачам розблокувати свої iPhone через Face ID навіть в масці. Однак скористатися цим зможуть тільки власники Apple Watch.

Поки сам годинник вже розблокований, користувачеві просто потрібно подивитися на свій iPhone як зазвичай. В цей час годинник завібрує, що означатиме, що розблокування відбулося.

Цю функцію необхідно вмикати вручну. Працює вона виключно для розблокування телефона (заблокувати iPhone через Apple Watch також можна).

Однак, до прикладу, підтвердити у такий спосіб покупку в App Store, неможливо — маску доведеться зняти.