Про це повідомив в Twitter старший редактор американського порталу The Verge Том Воррен.
Так в новій бета-версії операційної системи користувачі смартфонів від Apple отримали можливість обрати за замовчуванням будь-який браузер. Раніше браузером за замовчування був тільки Safari, розроблений компанією.
Воррен зазначив, що Google Chrome вже випустив оновлення, яке є необхідним задля того, щоб така можливість була надана.
Microsoft Edge ще не оновили свій додаток.
you can now set Chrome as default browser on iOS 14 with beta 8 pic.twitter.com/vtU1Qhsy0a
— Tom Warren (@tomwarren) September 11, 2020
Щоб змінити налаштування, потрібно завантажити останню версію додатку Google Chrome з App Store. Потім в “Налаштуваннях” вибрати додаток Chrome або Safari та “Браузер за замовчуванням”.
- Нагадаємо, у червні компанія Apple представила на конференції для розробників WWDC 2020 оновлену операційну систему iOS 14.
- Днями Apple офіційно оголосила дату презентації, на якій представить свої новинки. Вона відбудеться 15 вересня.