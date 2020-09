Про це повідомив в Twitter старший редактор американського порталу The Verge Том Воррен.

Так в новій бета-версії операційної системи користувачі смартфонів від Apple отримали можливість обрати за замовчуванням будь-який браузер. Раніше браузером за замовчування був тільки Safari, розроблений компанією.

Воррен зазначив, що Google Chrome вже випустив оновлення, яке є необхідним задля того, щоб така можливість була надана.

Microsoft Edge ще не оновили свій додаток.

you can now set Chrome as default browser on iOS 14 with beta 8 pic.twitter.com/vtU1Qhsy0a

— Tom Warren (@tomwarren) September 11, 2020