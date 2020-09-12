Про це повідомив в Twitter старший редактор американського порталу The Verge Том Воррен.

Так в новій бета-версії операційної системи користувачі смартфонів від Apple отримали можливість обрати за замовчуванням будь-який браузер. Раніше браузером за замовчування був тільки Safari, розроблений компанією.

Воррен зазначив, що Google Chrome вже випустив оновлення, яке є необхідним задля того, щоб така можливість була надана.

Microsoft Edge ще не оновили свій додаток.

Щоб змінити налаштування, потрібно завантажити останню версію додатку Google Chrome з App Store. Потім в “Налаштуваннях” вибрати додаток Chrome або Safari та “Браузер за замовчуванням”.