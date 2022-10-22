22 жовтня у Бєлгородській області обстріляли Шебекіно. За повідомленням місцевої влади, внаслідок обстрілу міста є загиблі та поранені. В обстрілах звинуватили Україну.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Интерфакс з посиланням на губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

Гладков повідомив, що повертаючись з села Муром, де він був з робочим візитом, помітив чорний дим у районі Шебекіно. У російському ЗМІ наголосили, що обстріл міста здійснювався з боку території України.

“Одразу отримав інформацію, що йде обстріл міста Шебекіно. Постраждали цивільні об’єкти”,- заявив Гладков.

Гладков також повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало 5 цивільних. Згодом додав, що кількість постраждалих зросла до 11, серед яких 4 – у важкому стані.

Трохи пізніше він написав, що внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних.

Також Гладков повідомив, що через обстріл майже 15 000 осіб у Шебекіно залишились без електроенергії. На її ліквідацію наслідків знадобиться не менше 5-ти годин.