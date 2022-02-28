Наразі з боку Волновахи до Маріуполя рухається ворожа колона з написом "Z".

Про це повідомляють #Букви.

Також повідомляється, що в облозі перебуває селище Володарське. Зокрема, з боку Бердянська йдуть танки.

Окупаційні війська здійснюють обстріл мирних мешканців та цивільної інфраструктури. У деяких будівлях вибито скло.

Інформація щодо жертв уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у містах тривають бої та українська сторона працює над наданням “зеленого коридору”. За словами Павла Кириленка, до Волновахи намагаються завезти гуманітарну допомогу – медикаменти, продукти та воду. Російські окупаційні війська обстрілюють колону з “Градів”. Увесь склад евакуаційної колони цілий та наразі знаходиться в укриттях. Щойно вщухнуть обстріли, спробують знову евакуювати людей.