Про це повідомляють #Букви.
Також повідомляється, що в облозі перебуває селище Володарське. Зокрема, з боку Бердянська йдуть танки.
Окупаційні війська здійснюють обстріл мирних мешканців та цивільної інфраструктури. У деяких будівлях вибито скло.
Інформація щодо жертв уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у містах тривають бої та українська сторона працює над наданням “зеленого коридору”. За словами Павла Кириленка, до Волновахи намагаються завезти гуманітарну допомогу – медикаменти, продукти та воду. Російські окупаційні війська обстрілюють колону з “Градів”. Увесь склад евакуаційної колони цілий та наразі знаходиться в укриттях. Щойно вщухнуть обстріли, спробують знову евакуювати людей.
- Також у багатоквартирний житловий будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета. Внаслідок пожежі постраждала одна жінка. Наразі пожежа ліквідована.
- Варто зазначити, що злочинні дії російських загарбників станом на 27 лютого призвели до загибелі 352 мирних людей. Зокрема, 14 дітей.