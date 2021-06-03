Про це повідомили в пресслужбі Білого дому.
Байден відвідає Об’єднане Королівство, Бельгію та Швейцарію. Це буде перша поїздка президента США за кордон. Спільно з Байденом до Європи полетить його дружина Джил.
“Ця поїздка акцетуватиме відданість Америки відновленню альянсів, пожвавленню трансатлантичних відносин та тісної співпраці з союзниками й багатосторонніми партнерами для розв’язання глобальних проблем та захисту інтересів Америки”, – пояснили в Білому домі.
10 червня Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Наступного дня вони братимуть участь у саміті країн “Великої сімки” G7 в Корнуоллі. В рамках саміту Байден проведе кілька двосторонніх зустрічей з рядом європейських лідерів.
На 13 червня запланована зустріч Байдена з королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку.
14 червня Байден прибуде до Брюсселя (Бельгія), де братиме участь у саміті НАТО. В рамках саміту запланована зустріч Байдена з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.
Окрім цього, в Брюсселі відбудеться саміт США – ЄС (15 червня). Цього ж дня заплановані зустрічі Байдена з королем Бельгії Філіпом та прем’єр-міністром країни Александром де Кро.
Після цього, 16 червня, Байден полетить до Женеви (Швейцарія), де зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Цього ж дня запланована зустріч із лідером Швейцарії Гаєм Пармеліном і міністром закордонних справ країни Ігнаціо Кассісом.
Нагадаємо, що 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації через хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.
- Джо Байден заявив, що, як голова держави, відповідає за безпеку громадян та захист демократії, тому готовий ініціювати відповідні міри на всі неправомірні дії з боку Росії.
- 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону. Тоді зазначалося, що “Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України”.
- Згодом Джо Байден повідомив, що збирається в червні зустрітися з Володимиром Путіним.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що можлива зустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не суперечить інтересам нашої країни. Кулеба зазначив, що це допомогло “виграти час”, оскільки Путін скоріш за все не порушуватиме правил в очікуванні зустрічі з американським лідером.