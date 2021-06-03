В адміністрації президента США Джо Байдена анонсували його зустрічі та участь у ряді заходів, що відбудуться під час робочої поїздки до Європи.

Про це повідомили в пресслужбі Білого дому.

Байден відвідає Об’єднане Королівство, Бельгію та Швейцарію. Це буде перша поїздка президента США за кордон. Спільно з Байденом до Європи полетить його дружина Джил.

“Ця поїздка акцетуватиме відданість Америки відновленню альянсів, пожвавленню трансатлантичних відносин та тісної співпраці з союзниками й багатосторонніми партнерами для розв’язання глобальних проблем та захисту інтересів Америки”, – пояснили в Білому домі.

10 червня Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Наступного дня вони братимуть участь у саміті країн “Великої сімки” G7 в Корнуоллі. В рамках саміту Байден проведе кілька двосторонніх зустрічей з рядом європейських лідерів.

На 13 червня запланована зустріч Байдена з королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку.

14 червня Байден прибуде до Брюсселя (Бельгія), де братиме участь у саміті НАТО. В рамках саміту запланована зустріч Байдена з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Окрім цього, в Брюсселі відбудеться саміт США – ЄС (15 червня). Цього ж дня заплановані зустрічі Байдена з королем Бельгії Філіпом та прем’єр-міністром країни Александром де Кро.

Після цього, 16 червня, Байден полетить до Женеви (Швейцарія), де зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Цього ж дня запланована зустріч із лідером Швейцарії Гаєм Пармеліном і міністром закордонних справ країни Ігнаціо Кассісом.

Нагадаємо, що 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації через хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.