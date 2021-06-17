В Білому домі назвали п'ять основних досягнень президента США Джо Байдена під час офіційної поїздки в Європу. Його назвали "лідером вільного світу".

Про це заявив Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки.

“Під час цієї поїздки Джо Байден впевнено та вміло одягнув мантію лідера вільного світу. Попередній президент (Дональд Трамп) відмовився від такої мантії, і тепер президент рішуче відновив її… Це найбільш значущий результат поїздки”, – сказав Салліван.

Він назвав п’ять основних досягнень Байден під час першої закордонної поїздки.

Перше. Протидія коронавірусу COVID-19. Байден пообіцяв, що США передадуть 500 мільйонів доз вакцин Pfizer, які США відправлять 100 країнам світу з низьким доходом.

Друге. Зближення демократичних країн задля протидії Китаю. В рамках ініціативи країн “Великої сімки” домовилися про реалізацію інфраструктурного плану Build Back Better World – B3W.

Третє. Перегляд договору про компенсації між Airbus та Boeing. Також – договір G7 про глобальний мінімальний податок.

Четверте. Відстоювання Байденом та США демократичних цінностей. В рамках цього аспекту “Велика сімка” виступила єдиним фронтом стосовно порушення прав людини в Синьцзяні. В цьому ж аспекті Байден “кинув виклик Путіну щодо області прав людини, несправедливого арешту Олексія Навального”. Салліван наголосив, що демократичні цінності в “ДНК Америки”, як сказав на пресконференції Джо Байден.

П’яте. Досягнення в кіберпросторі. Було узгоджено політику протидії кіберзлочинності протягом останніх семи років.

“Саме в цих п’яти аспектах ми відчуваємо, що досягли значного прогресу та зайняли позицію сили, аби мати можливість впоратися як з транснаціональними проблемами часу, так і з конкуренцією з Китаєм та Росією на перспективній основі”, – сказав Салліван.