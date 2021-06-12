Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на інсайдерів.

На таке рішення вплинув минулий досвід проведення аналогічної пресконференції між Путіним та 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Цю зустріч в Білому домі назвали “невдалою”.

В матеріалі сказано, що помічники Байдена під час консультацій стосовно зустрічі президентів відстоювали американську позицію, бо російські колеги наполягали, аби пресконференція була спільною.

Проте, зважаючи на те, що після зустрічі в Гельсінкі Путін, як йому здавалось, виглядав краще на фоні Трампа, американська сторона вирішила, що проводитиме “соло” пресконференцію.

В оточенні Байдена сподіваються на те, що зустріч президентів буде “прямою та відвертою”.

“Індивідуальна пресконференція — чудовий формат для чіткого обговорення з представниками преси тем саміту президентів”, – поділився один з інсайдерів.

Своєю чергою президент РФ Володимир Путін також розмовлятиме з журналістами окремо. Інформацію підтвердив його прессекретар Дмитро Пєсков. Передусім на пресконференцію Путіна запросять “репортерів Кремлівського пулу”. Пєсков додав, що проведення окремих пресконференцій є “практикою американської сторони” та свідчить про “занижені очікування від саміту”.

До цього Байден та Путін особисто зустрічалися у 2011 році.

Серед тем, які планують обговорити президенти — контроль над ядерним озброєнням, зміни клімату, атаки програм-вимагачів, права людини, вторгнення Росії в Україну, намагання втрутитися в вибори за кордоном.

Спільні пресконференції за результатами зустрічей політиків проводять як демонстрацію єднання закордонних лідерів.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.