В Білому домі пояснили, чому вважають не потрібною спільну пресконференцію президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна за результатами двосторонньої зустрічі.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на інсайдерів.

На таке рішення вплинув минулий досвід проведення аналогічної пресконференції між Путіним та 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Цю зустріч в Білому домі назвали “невдалою”.

В матеріалі сказано, що помічники Байдена під час консультацій стосовно зустрічі президентів відстоювали американську позицію, бо російські колеги наполягали, аби пресконференція була спільною.

Проте, зважаючи на те, що після зустрічі в Гельсінкі Путін, як йому здавалось, виглядав краще на фоні Трампа, американська сторона вирішила, що проводитиме “соло” пресконференцію.

В оточенні Байдена сподіваються на те, що зустріч президентів буде “прямою та відвертою”.

“Індивідуальна пресконференція — чудовий формат для чіткого обговорення з представниками преси тем саміту президентів”, – поділився один з інсайдерів.

Своєю чергою президент РФ Володимир Путін також розмовлятиме з журналістами окремо. Інформацію підтвердив його прессекретар Дмитро Пєсков. Передусім на пресконференцію Путіна запросять “репортерів Кремлівського пулу”. Пєсков додав, що проведення окремих пресконференцій є “практикою американської сторони” та свідчить про “занижені очікування від саміту”.

До цього Байден та Путін особисто зустрічалися у 2011 році.

Серед тем, які планують обговорити президенти — контроль над ядерним озброєнням, зміни клімату, атаки програм-вимагачів, права людини, вторгнення Росії в Україну, намагання втрутитися в вибори за кордоном.

Спільні пресконференції за результатами зустрічей політиків проводять як демонстрацію єднання закордонних лідерів.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.