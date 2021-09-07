В адміністрації президента США Джо Байдена не квапляться визнавати організацію "Талібан" урядом Афганістану. Визнання залежатиме від поведінки бойовиків.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона пояснила, що строки визнання “Талібану” американським урядом залежатимуть від дій бойовиків.

Найперше, Америка та інші країни спостерігатимуть за тим, аби “Талібан” дозволив виїхати з Афганістану іноземцям. По-друге, дозволив надавати гуманітарну допомогу населенню. По-третє, поважав та захищав права жінок.

“Світ, зокрема й США, спостерігатимуть, чи дозволять таліби американцям та іншим іноземним громадянам виїхати з Афганістану, чи дозволять вони тим громадянам, які матимуть таке бажання, поїхати з країни, чи дозволять вони надавати гуманітарну допомогу, як вони ставитимуться до жінок та дівчаток в країні”, – пояснила Псакі.

Влада “Талібану” вже поставила країну на межу економічного колапсу. Банки в країні не працюють понад два тижні, запасів їжі залишилося на чотири тижні, таліби не хочуть впускати представників міжнародних організацій, які б допомогли населенню, надавши необхідну медичну чи гуманітарну допомогу. Вже в вересні до 14 мільйонів афганців можуть зіткнутися з проблемою голоду.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.