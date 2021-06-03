Про це повідомляє видання Financial Times.
Заява прозвучала на фоні недавніх масштабних кібератак на американські компанії, в результаті яких ті не могли відновити свою роботу по кілька днів. В Білому домі пояснили, що кібербезпека – необхідність для кожної компанії.
“Так само як у ваших будинках є замки та сигналізації, а в офісних будівлях є охорона для захисту від крадіжок, ми рекомендуємо вам серйозно поставитися до злочинів з використанням програм-вимагачів та впевнитися, що наша корпоративна кібербезпека відповідає загрозі”, – сказала заступниця з питань національної безпеки Енн Нойбергер.
Представники у сфері кібернетики та новітніх технологій пояснили, що зазвичай хакери-вимагачі паралізують комп’ютерні мережі та відмовляються віддавати їм дані доти, доки ті не заплатять встановлений викуп.
За даними американського уряду, хакерські групи працюють все активніше та не бояться атакувати критично важливі інфраструктурні об’єкти.
“Ми закликаємо вас зробити важливі кроки для захисту ваших організацій та американської громадськості. Уряд США працює з країнами по всьому світу, аби покарати учасників програм-вимагачів та країни, які приховують їх, але ми не можемо боротися з загрозою від програм-вимагачів”, – пояснила чиновниця.
За її словами, адміністрація Байдена планує активізувати зусилля по боротьбі з подібними кібератаками, але “приватний сектор також несе відповідальність за захист від цих загроз”.
“Всі організації повинні усвідомлювати, що жодна компанія не застрахована від атак програм-вимагачів, незалежно від розміру та місця розташування компанії”, – пояснила вона.
Нойбергер сказала, що американський уряд працює з країнами зі всього світу, аби притягнути до відповідальності людей, які здійснюють атаки, використовуючи програми-вимагачі.
- У січні американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють російських хакерів у здійсненні масштабної кібератаки на федеральні відомства США, про яку стало відомо в грудні 2020 року. Йдеться про атаку через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Передбачається, що хакери встановили так званий бекдор (несанкціонований віддалений доступ до комп’ютера) в широко використовуваному програмному забезпеченні SolarWinds. Клієнтами компанії є безліч урядових установ і великих фірм, всього близько 18 тисяч. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.
- Голова компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що хакерська атака, яка використовувала американську технологічну компанію SolarWinds в якості бази для злому систем ряду американських державних установ, стала найбільшою в історії.
- На початку березня стало відомо, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.
- 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації (у відповідь на хакерську атаку SolarWind та причетність РФ до втручання у президентські вибори в США у 2020 році).