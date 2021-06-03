В адміністрації президента США Джо Байдена порекомендували представникам бізнесу звернути увагу на кібербезпеку їх компаній. Особливо це стосується захисту від програм-вимагачів.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Заява прозвучала на фоні недавніх масштабних кібератак на американські компанії, в результаті яких ті не могли відновити свою роботу по кілька днів. В Білому домі пояснили, що кібербезпека – необхідність для кожної компанії.

“Так само як у ваших будинках є замки та сигналізації, а в офісних будівлях є охорона для захисту від крадіжок, ми рекомендуємо вам серйозно поставитися до злочинів з використанням програм-вимагачів та впевнитися, що наша корпоративна кібербезпека відповідає загрозі”, – сказала заступниця з питань національної безпеки Енн Нойбергер.

Представники у сфері кібернетики та новітніх технологій пояснили, що зазвичай хакери-вимагачі паралізують комп’ютерні мережі та відмовляються віддавати їм дані доти, доки ті не заплатять встановлений викуп.

За даними американського уряду, хакерські групи працюють все активніше та не бояться атакувати критично важливі інфраструктурні об’єкти.

“Ми закликаємо вас зробити важливі кроки для захисту ваших організацій та американської громадськості. Уряд США працює з країнами по всьому світу, аби покарати учасників програм-вимагачів та країни, які приховують їх, але ми не можемо боротися з загрозою від програм-вимагачів”, – пояснила чиновниця.

За її словами, адміністрація Байдена планує активізувати зусилля по боротьбі з подібними кібератаками, але “приватний сектор також несе відповідальність за захист від цих загроз”.

“Всі організації повинні усвідомлювати, що жодна компанія не застрахована від атак програм-вимагачів, незалежно від розміру та місця розташування компанії”, – пояснила вона.

Нойбергер сказала, що американський уряд працює з країнами зі всього світу, аби притягнути до відповідальності людей, які здійснюють атаки, використовуючи програми-вимагачі.