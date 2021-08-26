В Білому домі відповіли на чутки щодо того, що президент США Джо Байден мав би подати у відставку через "невдале виведення американських військ з Афганістану".

Таке запитання поставила під час брифінгу журналістка телеканалу CNN Мейган Васкес.

Вона сказала, що представники Республіканської партії продовжують говорити про те, що Байден мав би подати у відставку після того, як виведення американських військ з території Афганістану не вдалося реалізувати за його сценарієм. Також республіканці вже неодноразово заявляли про можливий імпічмент Байдена.

У відповідь речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що “наразі не день для політики”.

“Сьогодні день, коли від рук терористів загинули 12 американських військовослужбовців… Тому це не день для політики. Ми хотіли б, аби будь-який американець, обраний чи ні, був відданий боротьбі за країну та ліквідацію терористів, де б вони не знаходилися. Це день вшанування пам’яті військовослужбовців”, – пояснила Псакі.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

В результаті двох вибухів загинули понад 60 осіб. Щонайменше 140 – отримали травми та поранення різного рівня складності. В Пентагоні повідомили, що, як мінімум, 12 військовослужбовців США загинули та ще щонайменше 15 отримали поранення під час вибухів аеропорту Кабула.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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