Прессекретарка Білого дому Джен Псакі назвала "хибним" заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо відмови від третього щеплення проти COVID-19, аби поділитися вакцинами з бідними країнами.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня.

“Я розумію, що всі уряди переймаються захистом своїх громадян від штаму Delta. Але ми не можемо погодитись з тим, що країни, які вже використали більшу частину глобальних постачань вакцини, починають використовувати ще більше вакцин”, – заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

У відповідь в Білому домі заперечили зв‘язок між постачанням вакцин бідним країнам та проведенням додаткових щеплень громадянам.

“Ми можемо робити й те, й інше… Ми маємо достатні запаси в країні, щоб забезпечити доступ до третьої вакцини для кожного американця”, – відповіла Псакі на заяву Гебреїсуса.

На сьогодні США передали понад 110 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу іншим країнам світу. 2 мільйони доз отримала Україна.

Як відомо, Ізраїль вже почав щеплення третьою дозою Pfizer осіб старше 60 років.

Заклик до запровадження мораторію на бустерні дози вакцин є найбільш рішучою заявою ВООЗ за час пандемії коронавірусу. У ВООЗ пропонують відмовитись від принципу, коли країни із високим доходом отримують більшість вакцин на противагу тому, щоб поділитись цими дозами із бідними країнами.

Нагадаємо, що гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що тим, хто вже отримав вакцину проти коронавірусу, швидше за все знадобиться ще одна доза за 6-12 місяців.

Наразі жодна країна не схвалила введення третьої дози вакцини, і експерти говорять, що ще не зрозуміло, чи знизить третя доза кількість нових випадків зараження COVID-19.