В Білому домі заявили, що спрямували всі зусилля на те, аби закликати вакцинуватися проти коронавірусу молодих американців, оскільки навряд чи вдасться виконати амбітну мету президента США Джо Байдена - вакцинувати 70% американців хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу до 4 липня, Дня незалежності.

Про це повідомили під час брифінгу в Білому домі.

На сьогодні понад 70% американців віком від 30 років було вакциновано хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу.

Однак, до 4 липня навряд чи вдасться вакцинувати хоча б однією дозою понад 70% населення країни. При цьому, є інша мета – вакцинувати 70% американців, старших 27 років. Чиновники Білого дому подвоїли увагу до вакцинації американців віком від 18 до 26 років.

Координатор з боротьби проти COVID-19 Джефф Зінтс пояснив, що федеральний уряд намагається вмовити вакцинуватися молодих американців (від 18 до 26 років). Найнижчі показники вакцинації наразі зафіксовано в південних штатах, де перемогу на президентських виборах отримав республіканець Дональд Трамп.

В Білому домі додали, що планують масштабне святкування Дня незалежності на Південній галявині. Там проведуть пікнік та організують святковий салют. Буде запрошено приблизно тисячу гостей.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також підтвердила, що вакцинувати 70% американців до Дня незалежності – навряд чи вдасться.

“Наша мета – повернути Америку до нормального життя… і ми з нетерпінням чекаємо можливості зробити все залежне від Білого дому”, – сказала Псакі.