Про це повідомили під час брифінгу в Білому домі.
На сьогодні понад 70% американців віком від 30 років було вакциновано хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу.
Однак, до 4 липня навряд чи вдасться вакцинувати хоча б однією дозою понад 70% населення країни. При цьому, є інша мета – вакцинувати 70% американців, старших 27 років. Чиновники Білого дому подвоїли увагу до вакцинації американців віком від 18 до 26 років.
Координатор з боротьби проти COVID-19 Джефф Зінтс пояснив, що федеральний уряд намагається вмовити вакцинуватися молодих американців (від 18 до 26 років). Найнижчі показники вакцинації наразі зафіксовано в південних штатах, де перемогу на президентських виборах отримав республіканець Дональд Трамп.
В Білому домі додали, що планують масштабне святкування Дня незалежності на Південній галявині. Там проведуть пікнік та організують святковий салют. Буде запрошено приблизно тисячу гостей.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також підтвердила, що вакцинувати 70% американців до Дня незалежності – навряд чи вдасться.
“Наша мета – повернути Америку до нормального життя… і ми з нетерпінням чекаємо можливості зробити все залежне від Білого дому”, – сказала Псакі.
- Раніше повідомляли, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.
- До проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.