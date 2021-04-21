Про це вона сказала під час брифінгу.
Псакі звернула увагу на те, що коли США вводили чергові санкції стосовно Росії, то хотіли дати сигнал Кремлю про те, що дії Москви не залишаться без відповіді.
Вона додала, що представники Росії та США домовляються про зустріч лідерів країн – Володимира Путіна та Джо Байдена.
Напередодні Путін порівняв західні країни, в тому числі й США, із персонажем Редьярда Кіплінга тигром Шерханом та шакалами.
“У деяких країнах завели непристойну звичку: з будь-якого приводу, а частіше за все взагалі без приводу чіпляти Росію. Спорт якийсь, новий вид спорту! Ми поводимося якомога стриманіше, можна сказати скромно… То тут, то там чіпляють Росію без будь-яких причин. А навколо них, як навколо Шерхана, крутяться всілякі дрібні “табакі”. Все як у Кіплінга (йдеться про персонажів книги “Мауглі” Редьярда Кіплінга, – ред.). Підвивають, щоб задобрити свого суверена”, – сказав Путін.
При цьому, Путін додав, що організатори “будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам безпеки” Росії “пошкодують про це так, як давно вже ні про що не шкодували”.
Псакі відреагувала на таку реакцію Путіна словами:
“Нас не так легко образити (We have a tough skin)”.
- У четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.
- Джо Байден заявив, що, як голова держави, відповідає за безпеку громадян та захист демократії, тому готовий ініціювати відповідні міри на всі неправомірні дії з боку Росії.
- Європейський Союз висловив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.