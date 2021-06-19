Зі зміною президентів США кожен з нових господарів Білого дому мав би презентувати портрет свого попередника. Однак, вперше за 40 років, традицію перервав Дональд Трамп, який відмовився презентувати портрет 44-го президента США Барака Обами.

46-й американський президент Джо Байден вирішив відновити традицію, повідомляє телеканал NBC News.

До кінця року Байден планує провести церемонію відкриття портрета 44-го президента Барака Обами в East Room. Пізніше буде аналогічний захід, присвячений портрету 45-го президента Дональда Трампа.

За інформацією інсайдерів, портрет Обами та відповідна церемонія можуть відбутися в Білому домі вже цієї осені. Як правило, в цей день в East Room збираються кілька сотень гостей.

Портрети Трампа та його дружини Меланії також напишуть. Цим питанням займаються в Історичній асоціації Білого дому.

Процес створення портрету займає до чотирьох років. Тож, коли з’явиться портрет Трампа в East Room – поки що невідомо.

Як правило, Білий дім обирає художника, який писатиме портрет та підписує з ним контракт. За умовами контракту, той не має права показувати портрет будь-кому, а також розголошувати суму гонорару.