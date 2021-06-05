В Білому домі повідомили, що їм нічого не було відомо про порушення прав журналістів з боку Міністерства юстиції. Там представникам преси заборонили розголошувати деяку інформацію.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Представник міністерства Ентоні Колі пояснив, що було вирішено відмовитися від практики домагатися обов’язкового судового процесу задля отримання інформації від представників ЗМІ.

“Міністерство цінує свободу преси та стоїть на захисті щодо ухвалення потрібних кроків для забезпечення незалежності журналістів”, – сказав він.

До цього американське видання The New York Times отримало сповіщення від Міністерства юстиції про те, що дані їх журналістів передали адміністрації минулого президента Дональда Трампа. Йдеться про телефонні розмови та електронне листування працівників газети за період з 14 січня по 30 квітня 2017 року. Ці дані журналістів Мін’юст вимагав передати їм ще за часів минулої президентської адміністрації. Через два дні видання повідомило, що існує заборона на розголошення інформації про судовий процес, який стосується безпосередньо передачі цих даних.

Псакі стверджує, що в Білому домі нічого не знали про існування подібної заборони з боку Мін’юсту.

“Хоча Білий дім не втручається в розслідування, виписка повістки для запиту інформації про діяльність журналістів в рамках розслідування таких джерел не відповідає політиці президента, яку він визначив для міністерства. В Мін’юсті підтвердили, що в майбутньому це не повториться”, – пояснила Псакі.

На початку травня стало відомо, що Мін’юст США за часів Трампа отримав дані за період з 15 квітня по 31 липня 2017 року про телефонні дзвінки трьох журналістів видання The Washington Post. Вони писали матеріали про ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році. В кінці травня стало відомо, що аналогічні дії мали місце й стосовно журналістів, які працюють на американський телеканал CNN.

Аналогічні судові повістки стосовно журналістів використовували представники як Демократичної, так і Республіканської партій.