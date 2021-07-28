Про це повідомили на сайті Білого дому.

Меморандум стосується кібербезпеки критично важливих інфраструктурних об’єктів. Байден закликав представників великого бізнесу підвищити рівень кіберзахисту від зовнішніх загроз.

Адміністрація Білого дому анонсувала “реалізацію давно назрілих заходів щодо усунення загроз, з якими можна зіткнутися”.

Буде розпочато роботу нової президентської ініціативи щодо кібербезпеки промислового контролю. Це закладе основу для систем кібербезпеки на ключових американських об’єктах. Зокрема, це стосуватиметься водоочисних споруд та електростанцій.

До цього представник Білого дому повідомляв про те, що рекомендації в меморандумі не є обов’язковими для виконання.

Однак, в адміністрації Байдена сподіваються, що це “змусить компанії покращити кібербезпеку”.

Поки що ініціативи буде реалізовано в рамках пілотного проєкту, який почав працювати ще у квітні. В ньому беруть участь 150 електроенергетичних компаній, які обслуговують майже 90 мільйонів користувачів. Також розпочато роботу над детальним планом щодо кіберзахисту трубопроводів, якими транспортують природний газ.

4 липня Байден сказав, що розвідка США проводить розслідування того, хто стоїть за останньою масованою атакою програм-вимагачів на компанію Kaseya.

До цього агентство Bloomberg інформувало з посиланням на компанію Huntress Labs Inc. (що спеціалізується на комп’ютерній безпеці), що за глобальною хакерською атакою може стояти угруповання REvil, яке пов’язують із Росією. REvil звинувачують в атаці з використанням програм-вимагачів 30 травня на м’ясопереробного гіганта JBS SA, і ймовірно ці хакери стоять за зломами щонайменше на 20 компаній, які надають ІТ-послуги малому та середньому бізнесу.

За даними компанії Huntress Labs Inc., що займається кібербезпекою, постраждало понад 1000 підприємств, і очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Вони скоювали злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.

Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою у світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.