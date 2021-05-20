Про це вона сказала під час брифінгу.

Журналісти поставили Псакі кілька запитань з приводу відмови США вводити санкції проти німецької компанії, яка займається будівництвом газопроводу.

Псакі запевнила представників ЗМІ, що рішення адміністрації Байдена не тотожне “дозволу Росії будувати газопровід в Балтійському морі”.

Вона нагадала, що коли Байден став президентом США, газопровід “Північний потік-2” було побудовано на 95%, тому протидіяти завершенню будівництва на такій пізній стадії доволі непросто.

“Ми як і раніше інтерпретуємо цей проєкт як погану ідею, поганий план… За останні кілька днів ми зробили кроки, щоб наша позиція була всім зрозуміла: це геополітичний проєкт Росії, що загрожує енергобезпеці Європи, в тому числі з Україною, а також партнерів і союзників США на східному краю НАТО. Тобто, з приводу цього трубопроводу у нас є занепокоєння в геополітичному масштабі, і за останні кілька днів ми зробили кроки до того, щоб це всім було зрозуміло”, – сказала Псакі.

Однак журналістам така відповідь не сподобалась. Один з репортерів сказав, що президент Байден навіть не спробував зупинити будівництво трубопроводу, на що Псакі відповіла:

“А яким чином це зробити? Як зупинити будівництво трубопроводу, який завершено вже на 95%?”

Псакі додала, що Білий дім вже зробив все, що було в їх силах. Зокрема – це введення санкцій проти чотирьох суден, які мають відношення до проєкту, а також, проти дев’яти суден, які належать російському уряду та займаються прокладанням трубопроводу.

“На сьогодні, це найбільша кількість російських фізичних та юридичних осіб, проти яких введено санкції. Ми вже зробили серйозні кроки та чітко дали зрозуміти, як публічно, так і особисто, що ми проти будівництва та будемо й надалі протистояти реалізації цього проєкту”, – резюмувала Псакі.

Напередодні адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкцій на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. В американському Сенаті заявили, що це помилкове рішення.

Нагадаємо, у грудні російське трубоукладальне судно Fortuna залишило німецький будівельний майданчик газопроводу “Північного потоку-2” у Балтійському морі. Прокладання газопроводу, за допомогою якого Росія планує перекачувати газ в Західну Європу в обхід України, на цій ділянці припинили понад рік тому. Це сталося через введення США санкцій щодо європейських підрядників.

Тодішній президент США Дональд Трамп 23 грудня наклав вето на проєкт військового бюджету країни на 2021 рік. Цей оборонний бюджет включав нові санкції проти російських газопроводів “Північний потік- 2” і “Турецький потік”. 1 січня 2021 року Сенат подолав це вето.

Після зміни влади в США Державний департамент також вимагав припинення будівництва російського газопроводу.