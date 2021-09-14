Про це повідомили у генеральній прокуратурі Білорусі.
Обвинувачений у серпні 2020 року опублікував в Telegram фотографію Олександра Лукашенка та додав текст про те, що це розшукувана особа. Також користувач написав “наклепницькі вигадки і образи”.
Згідно з заявою прокуратури, автор допису — раніше судимий, безробітній — визнав всю провину.
“Як покарання призначено позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму”, — зазначили в прокуратурі.
Обвинувачений ще може оскаржити цей вирок.
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