Громадянина Білорусі засудили до 1,5 роки колонії через образливий допис про невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це повідомили у генеральній прокуратурі Білорусі.

Обвинувачений у серпні 2020 року опублікував в Telegram фотографію Олександра Лукашенка та додав текст про те, що це розшукувана особа. Також користувач написав “наклепницькі вигадки і образи”.

Згідно з заявою прокуратури, автор допису — раніше судимий, безробітній — визнав всю провину.

“Як покарання призначено позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму”, — зазначили в прокуратурі.

Обвинувачений ще може оскаржити цей вирок.