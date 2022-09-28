Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

У Міноборони РБ зазначили, що сьогодні, 28 вересня, відповідно до плану підготовки ВПС та військ протиповітряної оборони (ППО) розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, яка проходитиме протягом місяця.

Ця військова частина розташована у селищі міського типу Мачулищі в Мінському районі Мінської області, за 10 км на південний схід від Мінська.

У відомстві розповіли, що під час перевірки відпрацьовуватимуть низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов’язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності.

Нагадаємо, що нещодавно невизнаний президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що через Білорусь не буде завдано удару по військах РФ. Він також закликав “прикрити” кордон з Україною і, за необхідності, підіймати по тривозі військових і “народне ополчення”.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, не варто дорікати йому тим, що вони “збираються воювати в Україні”.

“Нам треба захистити свою вітчизну. І, що стосується підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь – жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно. І не буде”, – наголосив він.

Водночас Лукашенко нагадав, що вже доручав пропрацювати на практиці дії військових на кордоні з Україною з урахуванням “досвіду протидії”, а також щодо прикриття кордону.

За його словами, російсько-українська війна є “небезпечною ситуацією” для Білорусі, тому Лукашенко закликав підконтрольний уряд не боятись, а підіймати по тривозі не тільки армію, а й “народне ополчення”, яке нібито формується у Білорусі.