У різних містах Білорусі люди вийшли на "Марш сміливих" пам'яті загиблих під час протестів проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляють TUT.by, білоруська редакція “Радіо Свобода” і телеграм-канал NEXTA.

Сьогоднішні акції в Білорусі присвячені пам’яті загиблих учасників протесту – зокрема, Романа Бондаренка, який загинув після сутички з невідомими, які прийшли розорити двір в Мінську, відомий як “Площа змін”.

За інформацією TUT.by, з самого ранку в Мінську була помічена колона техніки в Уруччі.

Ще до того, як люди зібралися на акції, в місті на вхід і вихід закрили станції метро “Площа Перемоги”, “Жовтнева”, “Площа Якуба Коласа” і всі станції від “Купалівської” до “Кунцевщіни” включно.

Повідомляється, що затримання біля станції метро “Пушкінська” – місця загибелі Олександра Тарайковского – почалися при тому, що там не було скупчення людей.

“Періодично тут зупиняються мікроавтобуси з тонованими стеклами. На пагорбі біля готелю” Орбіта” силовики в чорному затримали кілька людей”, – пише видання.

До 11:30 вже було затримано кілька десятків осіб.

Пізніше там зібралося кілька тисяч осіб – вони скандували: “Я виходжу”. А в будинку “Діадема” в Мінську вивісили полотно з іменами загиблих білорусів.

Як повідомляє білоруська редакція “Радіо Свобода”, під час розгону на “Пушкінській” проти людей застосували світлошумові гранати і сльозогінний газ, люди почали ховатися від силовиків в навколишніх дворах і під’їздах.

За інформацією телеграм-каналу NEXTA, на “Площі Змін” – в місці, захищаючи яке загинув Роман Бондаренко, – люди стояли в зчепленні і відганяли силовиків від меморіалу.

На одному з відео чутно, що люди скандують: “Бог вас бачить!”



На акції пам’яті протестувальники зібралися і в інших містах Білорусі: люди вийшли в Бресті, Вітебську, Бобруйську, Могильові, Гродно.

Так, в Бресті жінка розтягла банер “Я виходжу – стріляй”.

У центрі Могильова колона з приблизно 70 осіб скандувала: “Не забудемо, не пробачимо” і “Живе Білорусь”.

У Мінську люди продовжують приходити у двір “Площа змін”, несуть квіти і свічки в пам’ять про Романа Бондаренка.

Незалежний правозахисний центр “Вясна” повідомляє, що на даний момент по всій країні вже затримані як мінімум 284 особи.