На вулицях білоруських міст почали роздавати безкоштовні газети з закликами до "відновлення єдиної країни" та об'єднання Білорусі і Росії.

Про це повідомляє білоруське видання “Радыё Свабода”.

Один з читачів видання надіслав до редакції фото такої газети. Вона називається “Національний курс”. На першій сторінці — заклики “відновити єдину країну” та боротися “за Батьківщину: Білорусь від Бресту до Владивостоку”. Нагорі можна побачити посилання на електронну версію “Національного курсу”.

Також там розміщено посилання на політичне об’єднання “Національно-визвольний рух”. Ідеологія руху базується на концепції Євгена Федорова (посилання на його сайт теж є), згідно з якою після розпаду СРСР в 1991 році реальна влада в Російській Федерації знаходиться у США, і РФ необхідно позбутися статусу “колонії”.

З 2015 року НСД приєднався до антимайданівського руху. Прихильників ідеології можна знайти по всій Росії, а також в Білорусі, Україні, Молдові, Казахстані та ще деяких країнах.

Читачі Telegram-каналу NEXTA сфотографували, як відбувався процес роздачі цих газет.

На сайті “Національного курсу” можна знайти повну електронну версію газети. У матеріалі, серед іншого, оприлюднено слова Лукашенка, які він сказав після зустрічі з Путіним у лютому 2019 року:

“Наскільки ви готові, настільки ми будемо виконувати вашу волю. Тому готуйтеся ви — народи Росії та Білорусі. У своїй свідомості, в своїй поведінці, ставте цілі перед собою. А ми будемо їх реалізовувати: ми ваші слуги”.

Крім того, в газеті пропонується план дій для створення Союзної держави. Перший пункт — проведення референдуму.

На останньому аркуші розміщено шаблон колективного звернення громадян Білорусі до Верховного Суду, Слідкому та Генпрокуратури РФ “з вимогою скасування незаконних рішень про ліквідацію Союзу Радянських Соціалістичних Республік”.

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