У понеділок, 20 вересня, Московський суд Бресту засудив росіянку Ірину Вікхольм до півтора року позбавлення волі за “наклеп” на невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє правозахисний центр “Вясна”.

23 травня 2021 року Ірина Вікхольм в соціальній мережі Twitter зробила репост матеріалу Російської служби BBC щодо ситуації з літаком Ryanair, який був перехоплений в повітряному просторі Білорусі, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Репост вона підписала так: “Черговий злочин Лукашенко: акт державного авіапіратства”. Друга фраза була в тексті BBC.

За кілька днів, 28 травня, Ірину запросили на розмову до відділу по громадянству і міграції. А у квартирі, де жила Ірина, провели обшук і забрали ноутбук.

Тоді її помістили в ізолятор тимчасового тримання на три доби, а потім перевели в брестське СІЗО, там вона пробула з 1 червня до 5 серпня. Пізніше Ірину Вікхольм відправили на експертизу в науково-практичний центр психічного здоров’я в Мінську і повернули в СІЗО-7.

Ірина стверджувала, що в брестському СІЗО її змушували говорити про “схильності до екстремістської діяльності”, а в характеристиці для суду начальство СІЗО-7 написало, що жінка схильна до екстремізму і нібито не бажає саморозвиватися.

На суді Ірина Вікхольм заявила, що кримінальна справа явно має політичний мотив.

З усім тим, Вікхольм визнали винною і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на півтора року в колонії загального режиму.