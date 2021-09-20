Про це повідомляє правозахисний центр “Вясна”.

23 травня 2021 року Ірина Вікхольм в соціальній мережі Twitter зробила репост матеріалу Російської служби BBC щодо ситуації з літаком Ryanair, який був перехоплений в повітряному просторі Білорусі, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Репост вона підписала так: “Черговий злочин Лукашенко: акт державного авіапіратства”. Друга фраза була в тексті BBC.

За кілька днів, 28 травня, Ірину запросили на розмову до відділу по громадянству і міграції. А у квартирі, де жила Ірина, провели обшук і забрали ноутбук.

Тоді її помістили в ізолятор тимчасового тримання на три доби, а потім перевели в брестське СІЗО, там вона пробула з 1 червня до 5 серпня. Пізніше Ірину Вікхольм відправили на експертизу в науково-практичний центр психічного здоров’я в Мінську і повернули в СІЗО-7.

Ірина стверджувала, що в брестському СІЗО її змушували говорити про “схильності до екстремістської діяльності”, а в характеристиці для суду начальство СІЗО-7 написало, що жінка схильна до екстремізму і нібито не бажає саморозвиватися.

На суді Ірина Вікхольм заявила, що кримінальна справа явно має політичний мотив.

З усім тим, Вікхольм визнали винною і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на півтора року в колонії загального режиму.