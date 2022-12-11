Бюджет Російської Федерації на 2023 рік передбачає ще більші витрати на оборону, ніж цього року. Третина усіх витрат Росії підуть на оборону.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

5 грудня 2022 року президент Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії на 2023 рік. У проєкті бюджету зазначено, що понад 9 трильйонів рублів (143 мільярди доларів США) будуть виділені на оборону, безпеку та правоохоронні органи.

Це значне збільшення обсягів витрат у порівнянні з попереднім роком і становитиме понад 30 відсотків усього бюджету Росії.

У розвідці Великої Британії зазначають, що бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надто оптимістичним щодо співвідношення доходів і витрат Росії у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну.