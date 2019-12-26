Покупцем пакета з 6,6% акцій "Газпрому", який двома траншами було продано на МосБіржі у 2019 році, став "консорціум інвесторів" за участі пенсійних фондів.

Про це повідомив російському агентству “Интерфакс” Андрій Акімов – глава “Газпромбанку”, який виступив організатором угод.

Як повідомлялося, обсяг виручки “Газпрому” від двох угод в сумі становить 326,7 млрд руб. “Газпромбанк” був організатором цих продажів.

Акімов задоволений угодами, які відбулися в липні й листопаді: “Продали добре. “Газпром” щасливий. “Газпром” отримав чудові результати. Всі задоволені!”.

Він ствердно відповів на запитання, чи брав участь консорціум в обох раундах продажу “квазіказначеєк” “Газпрому”.

“Звичайно!”, – сказав Акімов.

Інтерес до розміщення проявляли й західні інвестори, відзначив глава ГПБ, нагадавши, що “в акціях” Газпрому “сидять і американські фонди”. Але в основному учасники угод — російські інвестори, сказав він.

Якщо розцінювати консорціум інвесторів, що зібрав 6,6% “Газпрому” у два прийоми, як єдиного акціонера, то це другий за величиною співвласник монополії після держави. РФ контролює 50,23% акцій “Газпрому”: безпосередньо через Росимущество (38,37%), а також через компанії з держконтролем АТ “Роснефтегаз” (10,97%) і АТ “Росгазофикация” (0,89%). Free float за підсумками липневої та листопадової угод сам “Газпром” оцінює в 49,61%.

Російське видання Finanz.ru повідомляє, що ці гроші знадобилися компанії на тлі різкого падіння цін на газ у Європі, через що виручка на найрентабельнішому для компанії ринку впала майже вдвічі.

Якщо рік тому газ вдавалося продавати по 250 доларів за тисячу кубометрів, то в другому кварталі ціна впала до 207 доларів, а в в третьому – до 169,8 долара. Настільки дешево торгувати газом в ЄС “Газпрому” не доводилося з 2004 року – тоді середня ціна становила 137,7 долара, але вже в 2005-му піднялася вище 190 доларів слідом за нафтовими котируваннями.

В наслідку компанія, що володіє найбільшими в світі запасами газу і монопольним правом на його експорт по трубопроводах, стала збитковою за грошовими потоками. У другому кварталі “Газпром” витратив на капітальні будівництва на 66 млрд рублів більше, ніж отримав від операційної діяльності.

У третьому кварталі касовий розрив зріс в 2,5 разу – до 166 млрд рублів. Масла у вогонь підлили рекордні в історії дивіденди, на які “Газпром” витратив майже 250 млрд рублів.

Покрити діру в бюджеті коштом зовнішнього боргу “Газпрому” виявилося складно: через позови “Нафтогазу” компанії довелося скасувати намічене на листопад розміщення єврооблігацій у швейцарських франках. Виник ризик, що всі залучені кошти будуть одразу ж заарештовані в рамках забезпечувальних заходів.

Як відомо, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.