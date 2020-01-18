Американська компанія Boeing прийняла рішення повністю переписати програмне забезпечення для літаків 737 MAX, які раніше заборонили для експлуатації після двох катастроф.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Раніше в компанії планували доопрацювати софт, який відповідає за маневрування літака. Повідомлялося, що саме через помилки в програмі в 2019 році розбилися два літаки 737 MAX, в результаті чого загинули 346 осіб.

Нове програмне забезпечення розраховане на те, щоб два окремих бортових комп’ютера 737 Max могли синхронізуватися між собою. Раніше один з бортових комп’ютерів працював автономно і переключався на інший під час наступного польоту.

Під час проведених перевірок з’ясувалося, що між бортовими комп’ютерами на 737 Max, які зазнали аварії, зв’язку не було.

Після того як софт повністю замінять, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США проведе аудит програмного забезпечення перед сертифікаційними випробуваннями.

Наразі заборона на польоти 737 Max продовжена до червня 2020 року.

За останній місяць Boeing не вдалося зареєструвати жодного замовлення на літаки моделі 737 Max. Як відомо, в 2019 році в компанії Boeing вирішили на якийсь час припинити випуск літаків моделі 737 MAX через авіакатастрофи в Індонезії та Ефіопії. А віце-президент компанії Ерік Ліндблад, відповідальний за їх виробництво, прийняв рішення піти у відставку.

Відмовившись від випуску цієї моделі, Boeing поставив лише 380 комерційних літаківу 2019 році. Це найнижчий рівень з 2007 року.