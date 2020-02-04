У «Богдан Моторс» заявили, що через дії НАБУ та САП планують значно скоротити штат

В компанії "Богдан Моторс" заявили, що через дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури планують скоротити штат на понад 600 працівників.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

“Керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (Артему) Ситнику та Національного антикорупційного бюро (назару) Холодницькому надіслано листи із закликом припинити тиск на українського автовиробника в особі Приватного акціонерного товариства “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”, та як найшвидше закрити кримінальні провадження”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що провадження у справі триває вже понад півтора року, однак справжніх претензій ні до “Богдан Моторс”, ні до його керівників не висувається.

“НАБУ та САП активно висвітлюють більшість процесуальних дій, які вчиняються ними щодо “Богдан Моторс”, що ймовірно порушує таємницю слідства та презумпцію невинуватості, та наносить шкоду діловій репутації “Богдан Моторс”, як на вітчизняному ринку, так і міжнародній арені”, – заявили компанії.

В компанії наголошують, що своїми діями НАБУ та САП фактично “дестабілізують господарську діяльність “Богдан Моторс”, що має наслідком в тому числі і скорочення понад 600 працівників”.

Крім того, в “Богдан Моторс” додали, що в умовах збройної агресії Російської Федерації не тільки забезпечують необхідність військових у вантажних автомобілях, санітарних автомобілях та бронетехніці, а й займаються виробництвом цивільного транспорту. За результатами 2019 року “Богдан Моторс” сплатив майже 385 мільйонів гривень податків.