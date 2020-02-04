17:01 Американський комік Луї Сі Кей вперше виступить в Києві
16:54 У «Богдан Моторс» заявили, що через дії НАБУ та САП планують значно скоротити штат
16:50 У Чехії заявили, що ніколи не визнають анексію Криму
16:34 Китайський коронавірус поки не визнали пандемією
16:15 Вибори в США: результати первинних голосувань демократів затримуються
Партнерський матеріал
16:01 CISOLAR 2020: у 2020 р. Україна може увійти до ТОП-15 найрозвиненіших у сфері сонячної енергетики країн
15:54 Рада відмовилася доопрацювати законопроєкт про право Зеленського призначати голів НАБУ і ДБР
15:49 Милованов заявив про хабар від губернатора, а потім – що це був «якийсь чиновник»
15:38 BuzzFeed News шукає підлітків, які будуть робити відео про «вкиди» на виборах
Партнерський матеріал
15:36 Всеукраїнський медичний саміт: ТОП 5 причин, чому ви повинні бути там
15:34 Чотирьом бойовикам повідомили про підозру в жорстокому поводженні з українськими військовими
Ексклюзив
15:28 Арахамія вмовляв фракцію «слуг» проголосувати за скорочення числа нардепів до 300
15:10 Дубілет збирається розібратися з відділенням «Ощадбанку» в Кабміні
14:54 У Києві на карантин закрили 120 шкіл
14:47 Російський супутник «шпигує» за американським в космосі
14:27 Держекоінспекція перевірить 200 компаній, що найбільше забруднюють навколишнє середовище
14:25 Разумков наполягає на ухваленні законопроєкту про позбавлення мандата за «кнопкодавство»
14:16 У Києві з'являться нові дорожні знаки
14:05 У Китаї розробили програму для відстеження поширення коронавірусу
14:00 Більшість українців хочуть від Зеленського припинення війни
13:50 «Оскар» 2020: вибір українських користувачів Google
13:42 У жовтні не можна проводити вибори на окупованих територіях, – Герасимов
13:30 Лємєнов став радником Генпрокурора
Партнерський матеріал
13:28 17 березня пройде W2 conference Kyiv 2020
Ексклюзив
13:00 Зміни в інституті сім’ї відбудуться після усвідомлення необхідності «свободи», – психотерапевт
Ексклюзив
12:37 «Сприйняття світу українцями залежить від молодого покоління», – психотерапевт
12:21 Скалецька повідомила, коли в Україну завезуть тест-систему на коронавірус
Партнерський матеріал
12:11 21 березня в Одесі відбудеться конференція WomanConf 2.0
Ексклюзив
11:54 21% населення Європи страждає через страх невідомості
11:41 В українському підручнику з історії виявили Кіану Рівза

У «Богдан Моторс» заявили, що через дії НАБУ та САП планують значно скоротити штат

В компанії "Богдан Моторс" заявили, що через дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури планують скоротити штат на понад 600 працівників.

Вівторок, 4 лютого 2020, 16:54

Про це повідомила пресслужба підприємства.

“Керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (Артему) Ситнику та Національного антикорупційного бюро (назару) Холодницькому надіслано листи із закликом припинити тиск на українського автовиробника в особі Приватного акціонерного товариства “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”, та як найшвидше закрити кримінальні провадження”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що провадження у справі триває вже понад півтора року, однак справжніх претензій ні до “Богдан Моторс”, ні до його керівників не висувається.

“НАБУ та САП активно висвітлюють більшість процесуальних дій, які вчиняються ними щодо “Богдан Моторс”, що ймовірно порушує таємницю слідства та презумпцію невинуватості, та наносить шкоду діловій репутації “Богдан Моторс”, як на вітчизняному ринку, так і міжнародній арені”, – заявили компанії.

В компанії наголошують, що своїми діями НАБУ та САП фактично “дестабілізують господарську діяльність “Богдан Моторс”, що має наслідком в тому числі і скорочення понад 600 працівників”.

Крім того, в “Богдан Моторс” додали, що в умовах збройної агресії Російської Федерації не тільки забезпечують необхідність військових у вантажних автомобілях, санітарних автомобілях та бронетехніці, а й займаються виробництвом цивільного транспорту. За результатами 2019 року “Богдан Моторс” сплатив майже 385 мільйонів гривень податків.

Теги: САП, НАБУ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!