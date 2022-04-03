Про це повідомив активіст “Добровольчого руху ОУН” Антон Петрівський.

Останній допис у Фейсбуці Юрій Руф опублікував 19 березня.

Іржавий обрій вицвів з темноти,

Відтінком домни небеса палають,

Горизонтальні вогняні хвости

В щілинах рваних хмар на виднокраї.

Далеко в полі зблиснув терикон.

Гарячий диск на старт в зеніт піднявся,

В туману вранішнього піні покупався.

Новий світанок й новий день зійшов на трон.

Юрій Руф (Юрій Дадак) народився на Тернопільщині у 1980 році.

Освіту здобув у Львівському ліцеї №93 та у Національному лісотехнічному університеті України. Вже у 2015 році Руф заснував громадську організацію “Літературно-просвітницький проєкт „Дух нації“.

За життя поета друком вийшло три збірки його віршів”Багряна лірика” (2012), “Час Революції” (2014), “На зламі епох” (2015), “Ваніль чи сталь?!” (2021). Руф брав участь в бойових діях на Луганщині у лавах 24-ї бригади, а загинув 1 квітня 2022 року.

#Букви пропонують читачам ознайомитися з декількома віршами Юрія Руфа:

” Поки всі сплять”

Поки всі сплять,

Поки сонце іще не зійшло,

Гине вогонь, догоряє остання лампада.

Де той літак,

Що світанком візьме на крило

І понесе там, де небо, тепло й зорепади?

Поки всі сплять,

Поки тиша скрипить за вікном,

Холод весниЗаповзає в кімнату надранням.

Де той вокзал,

Що покличе сигнальним гудком

І проведе між одвічними “вперше” й “востаннє”?

Поки всі сплять,

Поки сон обіймає рідню,

В світлі вогню ти ледь чутно виходиш з кімнати.

Сонце встає, йде на зустріч наступному дню,

А літаки й паротяги чекають команди рушати.