Про це повідомив активіст “Добровольчого руху ОУН” Антон Петрівський.
Останній допис у Фейсбуці Юрій Руф опублікував 19 березня.
Іржавий обрій вицвів з темноти,
Відтінком домни небеса палають,
Горизонтальні вогняні хвости
В щілинах рваних хмар на виднокраї.
Далеко в полі зблиснув терикон.
Гарячий диск на старт в зеніт піднявся,
В туману вранішнього піні покупався.
Новий світанок й новий день зійшов на трон.
Юрій Руф (Юрій Дадак) народився на Тернопільщині у 1980 році.
Освіту здобув у Львівському ліцеї №93 та у Національному лісотехнічному університеті України. Вже у 2015 році Руф заснував громадську організацію “Літературно-просвітницький проєкт „Дух нації“.
За життя поета друком вийшло три збірки його віршів”Багряна лірика” (2012), “Час Революції” (2014), “На зламі епох” (2015), “Ваніль чи сталь?!” (2021). Руф брав участь в бойових діях на Луганщині у лавах 24-ї бригади, а загинув 1 квітня 2022 року.
#Букви пропонують читачам ознайомитися з декількома віршами Юрія Руфа:
” Поки всі сплять”
Поки всі сплять,
Поки сонце іще не зійшло,
Гине вогонь, догоряє остання лампада.
Де той літак,
Що світанком візьме на крило
І понесе там, де небо, тепло й зорепади?
Поки всі сплять,
Поки тиша скрипить за вікном,
Холод весниЗаповзає в кімнату надранням.
Де той вокзал,
Що покличе сигнальним гудком
І проведе між одвічними “вперше” й “востаннє”?
Поки всі сплять,
Поки сон обіймає рідню,
В світлі вогню ти ледь чутно виходиш з кімнати.
Сонце встає, йде на зустріч наступному дню,
А літаки й паротяги чекають команди рушати.
Здималась до небес земля, вогонь палав,
У тій пожежі навіть сніг вогнем зайнявся –
Народний дух супроти зла повстав –
Здригнувся, впав, поліг, але не здався.
Зоря стлівала в відблисках пожеж,
Засніжені окопи, зриті кулями, мовчали,
Десь, в далині, там, на межі всіх меж,
Крильми закривши очі, ангели ридали.
І він ридав, у сховку чорноти,Ридав навзрид, суворий Ангел смерті,Важкий тягар на крилах мусів він нести –
Тіла бійців – завзятих, юних, впертих….
“242 дні” (про бої за Донецький аеропорт)
Серед оплавленого пластику й металу,Під шквальним вихором ворожого вогню,Щитом сталевим воїни стоялиСупроти псів ординських ведучи війну.
I “наваросія” у паніці вищала,
К…пи дохли, наче сарана,
В хаосі болю, пластику й металу
Минали дні – пекельних 242.
- Раніше стало відомо, що загинув український воїн, один з “кіборгів” Донецького аеропорту, Тарас Коваль.
- Народна депутатка України від партії “Голос” Ольга Стефанішина повідомила, що її чоловік загинув під Черніговом.