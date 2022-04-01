Про це йдеться в інтерв’ю Героя України Євгена Межевікіна виданню Цензор.Нет.

Полковник Євген Межевікін брав участь у бойових діях ще в 2014 році, а на момент повномасштабного вторгнення росіян в Україну він навчався в Національному університеті Міністерства оборони України.

В університеті, де він проходить навчання, є навчальна техніка, каже Межевікін. Полковник запропонував створити невелику бронегрупу, яка допомагатиме боронити столицю, якщо ворог зайде до неї.

Я запропонував подивитися танки, відновити БМП і створити маленьку бронегрупу, яка буде діяти у випадку, якщо москалі, ці лаптєногі зайдуть у Київ. Нам дали добро. Допомогли з запчастинами. Я дозвонився до Головнокомандувача, він допоміг з боєприпасами для танків – привезли два КамАЗи боєприпасів”.

До складу групи входять два танки і БМП. До екіпажів входять офіцери, викладачі університету Міністерства оборони та військовослужбовці 93-ї бригади, які нещодавно звільнилися, – каже Межевікін. Полковник додає, що також у групі є троє бійців зі складу “Правого сектору”, які, щоправда, неоформлені. Всіх учасників групи озброїли, а коли ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в Мощуні, то новостворена бронегрупа брала участь в обороні напрямку:

Коли пішов прорив на Мощуні, нас кинули туди, аби знищувати колони противників, які будуть виходити звідти. Так вийшло, що хлопці впоралися. Спецпідрозділи плюс хлопці з 72-ої бригади спрацювали. Ми туди приїхали і почали надавати вогневу підтримку для стримання підрозділів на цьому напрямку”.

Герой України Євген Межевікін додав, що його підрозділу пропонували виїжджати на підтримку груп, які займалися звільненням та зачисткою Ірпеня.

Після цього нам запропонували поїхати підтримати групи, які будуть звільняти та проводити зачистку Ірпеня. Але у нас після кожного виїзду танки ставали небойовими – то маховик впаде, то приціл не працює… Досвід у нас є. Ми вміємо працювати в будь-яких умовах. Але в бою потрібна швидкість. Тому я попросив: потрібні жвавіші машини. Нам дали два обалденних танки. Пересіли на них. І поїхали в Ірпінь”.

Полковник Межевікін додає, що і початок війни у 2014 році він також зустрів в університеті. Жартує, що більше не піде навчатися, аби не розпочалася війна. Офіцер відзначив, що порівняти Збройні сили України в 2014 році і тепер – неможливо, це абсолютно різні армії, переконаний він.

Звісно, Збройні сили, які були тоді, і зараз – немає що порівнювати. Тоді армію розвалювали. Вона не була здатна виконати завдання. Могли працювати окремі підрозділи, окремі батальйони. Навіть з тією текучкою, яка відбулася у 2016-2017 роках, тепер Збройні сили мають величезний бойовий досвід. Знають, що робити, як робити”.

Межевікін вважає, що Генеральний штаб прийняв правильне рішення щодо ведення маневрової оборони. Всю лінію фронту тримати неможливо, переконаний офіцер. Оскільки в такому випадку був би прорив лінії фронту, ворог би зайшов в тил і оточив би угруповання українських військ. Натомість ЗСУ постійно завдають ворогу ураження і відходять. В такий спосіб їм вдається стримувати супротивника.

Полковник зауважує, що так звані “кадирівці” — це такі ж люди, як і решта російських солдатів.

Коли я чую, що там кадирівці, і там, і тут. Ну кадирівці. Ну і що? У них такі само руки, голови і ноги. Вони так само відриваються і протикаються. Звичайні люди. Вони ссуться так само, як решта москалів”.

Межевікін навів черговий доказ мародерства російських вояків.

Вчора ми просунулися вперед і знищили противника. Він залишив позиції і відійшов. Кинув четверту БМДшку зі спареною пушкою. Всередині електроніка. Все на кнопочках. Машина цяця. Мене питають: “Адам, зможеш завести?” “А що – давай заведемо і виведемо”, – кажу. Вже темніло. Заскочили всередину. Хлопці прикривають. Я не зміг завести. Потім лише допер, що відсутня вилка. Наступну машину ми точно витягнемо. Але я подивився: машина сучасна, класна, але забита барахлом. Мішки. А в мішках те, що вони намародерили. Цигарки – лише “Мальборо” та “Лакі страйк”. Алкоголь: віскі, текіла. Я сміявся, коли побачив, що біля механіка-водія лежить круг сиру! А ще ключі. Якби лише щоб поремонтувати. А то набори ключів. Ще срібло. Телефони місцевих, які позабирали. Весь цей хлам у машині. Механіка коцнули там – кров на всьому”.

Також Герой України Євген Межевікін вважає, що російські окупанти не очікували настільки сильного спротиву вторгненню з боку ЗСУ та громадян України в цілому.

Думаю, вони дуже розчаровані – просто в шоці. По-перше, від Збройних сил України. По-друге, від спільноти, громади, яка у нас проживає. Вони охрєнєвші, що бачать такий супротив навіть від цивільного населення. І кожен на своєму напрямку робить те, що може. Потужна сила! І вони розуміють, що прорахувалися майже в усьому. Вони зрозуміли, що їхня наймогутніша армія – не на другому місці спочатку, а на другому місці з кінця. У них – низький рівень освіти, злидні та рабський спосіб мислення. Більше нічого не додати.