Парламент Болгарії схвалив плани уряду щодо зниження податку на додану вартість (ПДВ) для ресторанів і підприємств громадського харчування.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Уряд знизить податок на додану вартість для ресторанів і закладів громадського харчування з липня, з 20% до 9%, щоб допомогти галузі впоратися з наслідками кризи коронавірусу.

Пільговий період триватиме до 2021 року, щоб допомогти сектору відновитися.

Зниження податків не поширюється на продаж алкогольних напоїв.

План був оприлюднений прем’єр-міністром Бойко Борисовим в минулому місяці попри протидію міністерства фінансів.