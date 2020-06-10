Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Уряд знизить податок на додану вартість для ресторанів і закладів громадського харчування з липня, з 20% до 9%, щоб допомогти галузі впоратися з наслідками кризи коронавірусу.
Пільговий період триватиме до 2021 року, щоб допомогти сектору відновитися.
Зниження податків не поширюється на продаж алкогольних напоїв.
План був оприлюднений прем’єр-міністром Бойко Борисовим в минулому місяці попри протидію міністерства фінансів.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.