У Болгарії суд заарештував підозрюваного в справі про вбивство Гандзюк Олексія Левіна

У Болгарії суд заарештував на 40 діб підозрюваного в організації нападу на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram-каналі.

“Суд в місті Бургас в Болгарії заарештував на 40 діб затриманого 24 січня 2020 Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою в причетності до нападу на Катерину Гандзюк”, – йдеться в повідомленні.

Документи на екстрадицію вже передані правоохоронцям Болгарії.

“Документи, необхідні для екстрадиції затриманого в Україну, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020. Також відбулася зустріч Віктора Трепака з генеральним прокурором Болгарії Іваном Гешевим, де обговорювалося питання швидкої екстрадиції затриманого в Україну”, – відзначили в офісі Генпрокурора.

Місцеве видання Flagman повідомляє, що на сьогоднішньому засіданні Левін просив відпустити його під домашній арешт з носінням електронного браслета. Він заявив, що у нього нібито серйозні проблеми зі здоров’ям і ще в Україні йому зробили чотири операції на серці.

Втім, в прокуратурі вирішили, що підозрюваний може втекти, тому наполягали на утриманні під вартою до екстрадиції в Україну. Так, суд в Бургасі відправив Левіна під варту на 40 днів.

Нагадаємо, 24 січня на території Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Фото: Flagman

Левіна затримали співробітники правоохоронних органів Болгарії разом з представниками Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України.

У болгарській поліції повідомили, що Левін змінив зовнішність, щоб його не впізнали. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.