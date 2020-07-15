У Болгарії вже сьомий день проходять протести проти уряду Болгарії та головного прокурора.

Про це повідомляє агентство euronews.

Демонстранти вимагають їх відставки на тлі звинувачень у корупції і злочинних зв’язках.

Антиурядові протести стали найбільшими в країні за останні сім років.

Президент Болгарії Румен Радев підтримав протестуючих, заявивши, що прем’єр-міністр правоцентристського уряду Бойко Борисов і головний прокурор Іван Гешев повинні піти у відставку.

Фото: Сно. Mediapool

Посольство США в Софії підтримало демонстрантів, заявивши, що “право на мирні зібрання є фундаментальною демократичної цінністю” і “ніхто не повинен стояти над законом”.

Хоча мітинги були в основному мирними, були і сутички з поліцією. Як повідомляє Deutsche Welle, демонстранти кидали пляшки з легкозаймистою рідиною в поліцейських. В результаті цього поранено двох правоохоронців.