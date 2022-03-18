Про це повідомляє агенство BGNES.

Десятьох російських дипломатів визнано персонами нон-грата в Болгарії. На те, аби покинути країну їм надано 72 години. Відповідну ноту заступник міністра закордонних справ Болгарії Василь Георгієв вручив послу РФ у державі Елеонорі Митрофановій. Згідно з наявною інформацією, ці 10 російських дипломатів займалися на території Болгарії діяльністю, яка є порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.

Посол РФ у Болгарії Митрованова заявила, що такі дії “є вкрай неприязними щодо Росії”. Також вона наголосила, що Росія може запровадити проти болгарських дипломатів аналогічні заходи.