Про це повідомляє агенство BGNES.
Десятьох російських дипломатів визнано персонами нон-грата в Болгарії. На те, аби покинути країну їм надано 72 години. Відповідну ноту заступник міністра закордонних справ Болгарії Василь Георгієв вручив послу РФ у державі Елеонорі Митрофановій. Згідно з наявною інформацією, ці 10 російських дипломатів займалися на території Болгарії діяльністю, яка є порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.
Посол РФ у Болгарії Митрованова заявила, що такі дії “є вкрай неприязними щодо Росії”. Також вона наголосила, що Росія може запровадити проти болгарських дипломатів аналогічні заходи.
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