Про це повідомив державний мовник БНТ.
Інформаційна кампанія триватиме один місяць – до 31 жовтня 2021 року. У рамках цієї кампанії МОЗ Болгарії організувало лотерею з призами для щеплених проти COVID-19 людей.
Зокрема, абонентам трьох операторів (A1, Vivacom та Telenor), незалежно від їх статусу щеплення на момент надсилання, буде надіслане повідомлення, яке заохочує користувачів вакцинуватися проти COVID-19.
Повідомлення міститиме такий текст:
“Вакцини проти COVID-19 рятують життя! Імунізуйтесь до 31 жовтня 2021 року та візьміть участь у розіграші одного зі 102 розумних годинників. Докладніше тут: https://coronavirus.bg/. Кампанія Міністерства охорони здоров’я”.
Відтак, усі, хто вакцинуються до кінця жовтня, автоматично братимуть участь у розіграші 102 смартгодинників.
Переможці будуть визначені випадковим чином шляхом жеребкування від Міністерства охорони здоров’я.
Умови, реєстраційна форма та додаткова інформація доступні на вебсайт кампанії www.coronavirus.bg.
Наразі у Болгарії найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС.
За даними Our World in Data, повний курс вакцинації пройшли 1,09 млн, що становить 15,7% населення.
- Нагадаємо, у Молдові вакциновані проти коронавірусу отримають оплачувані вихідні.
- Мукачівська міська рада розіграє серед вакцинованих проти коронавірусу мешканців авто, електросамокати, велосипеди та телевізори.