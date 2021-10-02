Міністерство охорони здоров'я Болгарії розпочинає нову інформаційну кампанію, спрямовану на популяризацію вакцинації проти COVID-19 у країні.

Про це повідомив державний мовник БНТ.

Інформаційна кампанія триватиме один місяць – до 31 жовтня 2021 року. У рамках цієї кампанії МОЗ Болгарії організувало лотерею з призами для щеплених проти COVID-19 людей.

Зокрема, абонентам трьох операторів (A1, Vivacom та Telenor), незалежно від їх статусу щеплення на момент надсилання, буде надіслане повідомлення, яке заохочує користувачів вакцинуватися проти COVID-19.

Повідомлення міститиме такий текст:

“Вакцини проти COVID-19 рятують життя! Імунізуйтесь до 31 жовтня 2021 року та візьміть участь у розіграші одного зі 102 розумних годинників. Докладніше тут: https://coronavirus.bg/. Кампанія Міністерства охорони здоров’я”.

Відтак, усі, хто вакцинуються до кінця жовтня, автоматично братимуть участь у розіграші 102 смартгодинників.

Переможці будуть визначені випадковим чином шляхом жеребкування від Міністерства охорони здоров’я.

Умови, реєстраційна форма та додаткова інформація доступні на вебсайт кампанії www.coronavirus.bg.

Наразі у Болгарії найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС.

За даними Our World in Data, повний курс вакцинації пройшли 1,09 млн, що становить 15,7% населення.