Київська влада направить 39 карет швидкої допомоги і 2 експрес-лабораторії для діагностування коронавіруса, які були закуплені для аеропортів в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9.

Про це повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка.

“Сьогодні ми передаємо медзакладам 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. А також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу. Їх закупили, щоб встановити в аеропортах “Бориспіль” та імені Ігоря Сікорського. Але, оскільки аеропорти наразі закриті, то ми передаємо це обладнання в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9″, – сказав Кличко.

У КМДА пояснили, що за допомогою експрес-лабораторій iPonatic можна здійснювати швидку діагностику, яка покаже результат через 40 хвилин після забору слини. Пересувні лабораторії також можуть використовуватися для тестування потенційно інфікованих пацієнтів без видимих ​​симптомів.

Повідомляється, ще 10 лабораторій буде доставлено до Києва протягом двох тижнів.