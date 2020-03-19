Про це повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка.
“Сьогодні ми передаємо медзакладам 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. А також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу. Їх закупили, щоб встановити в аеропортах “Бориспіль” та імені Ігоря Сікорського. Але, оскільки аеропорти наразі закриті, то ми передаємо це обладнання в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9″, – сказав Кличко.
У КМДА пояснили, що за допомогою експрес-лабораторій iPonatic можна здійснювати швидку діагностику, яка покаже результат через 40 хвилин після забору слини. Пересувні лабораторії також можуть використовуватися для тестування потенційно інфікованих пацієнтів без видимих симптомів.
Повідомляється, ще 10 лабораторій буде доставлено до Києва протягом двох тижнів.
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