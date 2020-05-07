Про це повідомляється в матеріалі американського каналу CNN.

“Ангела Меркель не вимовляє великих промов. Канцлер Німеччини звертається до своєї нації одного разу на рік, в новорічному зверненні. Коли вона вирішила звернутися до громадян з приводу спалаху коронавірусу в березні, це було перше незаплановане телевізійне звернення, зроблене нею протягом 15 років правління” , – йдеться в статті.

У цій промові Меркель озвучила сумні факти про пандемію, про введення необхідних обмежувальних заходів. При цьому в мові канцлера було присутнє співчуття громадянам. Вона згадала про своє минуле в Східній Німеччині під час соціалізму з обмеженням свободи пересування. Водночас Меркель спробувала пояснити німцям, що в даний момент обмеження необхідні.

“Вона не великий оратор, але це спокійне звернення до нації посприяло впевненості людей: від 80 до 90% відчули, що вона може впоратися з ситуацією. Коли люди думають про велику небезпеку в майбутньому, вони шукають захисту і визначеності від уряду”, – розповів професор політології Берлінського університету.

У матеріалі наголошується, що ще на початку 2020 року Меркель вважалася в Німеччині “кульгавою качкою”. Її політичний імідж зазнав величезних втрат через політику “відкритих дверей” для біженців, її план передачі влади провалився і її партія починала швидко втрачати популярність. Також Меркель вже анонсувала свою відставку з поста лідера партії “Християнсько-демократичний союз” у 2021 році. Під питанням при цьому також був її стан здоров’я.

“Кульгава качка” (англ. Lame duck) – в американській політичній системі неформальне прізвисько президента, який незабаром покине свій пост, програвши чергові вибори або не маючи права висувати на них свою кандидатуру відповідно до 22-ї поправкою до Конституції США, особливо після того, як обрано його наступника.

Однак епідемія коронавірусу все змінила.

“Для Меркель почалося відродження не тільки в Німеччині, але і в світі, тому що вперше за 150 років світ зіштовхнувся з глобальною кризою, і люди не дивляться на США як на глобального лідера, вони дивляться на Меркель. Особисті рейтинги Меркель зашкалюють, і вона затьмарює решту свого уряду. Її спадщина виглядає врятованою. Її будуть згадувати як істинного кризового менеджера”, – каже німецький політолог, крім коронавірусу згадуючи також всесвітню економічну і міграційну кризи.

Відзначається, що в середу, 6 травня, Ангела Меркель оприлюднила плани часткового зняття карантинних обмежень в Німеччині.

“Ми можемо дозволити собі трохи хоробрості. Але ми повинні стежити, щоб успіх, якого вдалося досягти, не вислизнув від нас. Перша фаза пандемії позаду, але ми все одно перебуваємо тільки на початку історії цієї хвороби і вона буде з нами ще довгий час” . – сказала вона.

У статті підкреслюють, що підхід Німеччині до боротьби з епідемією хвалять у всьому світі. Утримуючи низький рівень смертності у порівнянні з іншими країнами, Німеччина навіть має вільний ресурс, щоб приймати в свої госпіталі пацієнтів з інших держав, які справляються з коронавірусом набагато гірше.

Деякі політологи в Німеччині вважають, що минуле Меркель в науці допомогло їй сформувати свій більш обережний підхід до вирішення епідеміологічної кризи. У той же час Меркель, що раніше оголосила про свою відставку у 2021 році, не стикалася з політичним тиском і думками про майбутнє переобрання на виборах подібно лідерам США, Франції або Великобританії під час війни з епідемією.

“Коронавірусна криза допомогла Меркель повернути всесвітній авторитет і довіру в такий важливий час для її майбутньої спадщини”, – йдеться в статті.

Також в Німеччині поновилися чутки про те, що після успішної боротьби з коронавірусом Меркель може знову повернутися в боротьбу за крісло канцлера в наступному політичному циклі.