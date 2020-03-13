Сьогодні в аеропорт "Бориспіль" з Італії, де спостерігається спалах коронавірусу COVID-19, прилетів літак з декількома пасажирами з симптомами ГРВІ.

Про це повідомив в Facebook один з пасажирів рейсу, активіст Антон Гура.

Увечері в четвер, 12 березня, в столичний аеропорт Бориспіль з Мілана, Італія прилетів літак Міжнародних авіаліній України. За словами Антона Гури, який був одним з пасажирів рейсу та вів пряму трансляцію з місця подій, на борту перебувало понад 180 осіб, з них близько 90 — іноземні громадяни, частина з яких слідували транзитом в Каїр.

Активіст повідомив, що хоча у деяких пасажирів (“половини літака”) були явні симптоми ГРВІ — кашель, нежить і температура. Незважаючи на це, в Мілані вони були допущені на рейс. Крім того, за його словами, в Мілані при посадці на борт пасажирів не було проведено навіть температурний скринінг — в літак пропустили всіх.

“Ми простояли 2,5 години на злітній смузі в Італії. Нас (пасажирів — ред.) додавали, додавали й додавали. Нікого не хвилювало кашель-не кашель. Всіх запихали в літак”, — сказав він.

Також активіст зазначив, що під час польоту деякі пасажири зверталися за до бортпровідників за медичною допомогою, зокрема — приймали препарати від симптомів ГРВІ.

По прильоту рейсу до Києва, як повідомив Гура, пасажирам знову не проводили температурний скринінг. Осіб з явними симптомами ГРВІ, не збиралися ізолювати, поки про це не заговорили інші пасажири рейсу.

Після того, як пасажири рейсу висловили невдоволення з цього приводу, 4 осіб з симптомами хвороби медики ізолювали. При цьому інших пасажирів вільно відпустили, не давши рекомендацій про те, що їм робити в разі виявлення симптомів захворювання.

Gepostet von Anton Gura am Donnerstag, 12. März 2020

Gepostet von Anton Gura am Donnerstag, 12. März 2020

Gepostet von Anton Gura am Donnerstag, 12. März 2020

Коментуючи цю ситуацію, заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що пасажирам авіарейсу в “Борисполі” мали перевірити температуру. У разі, якщо цього справді не сталося, за словами Ляшка, мав місце “людський фактор”. Він запевнив, що МОЗ проаналізує цю ситуацію.

“Температурний скринінг введений в країні, працює вже два тижні. Питання в тому, що якщо хтось не спрацював зараз на цьому судні, то це спрацював людський фактор. Це питання буде завтра точно розглянуто в міністерстві охорони здоров’я і будуть чітко запрошені керівники санітарно-карантінного підрозділи, проведемо співбесіду“, — сказав він.

Також він зазначив, що, згідно з діючими правилами, пасажирів з симптомами ГРВІ не мали права випустити з аеропорту, не провівши обстеження. Але рішення про те, яким буде порядок дій медиків та персоналу аеропорту, приймається на місці.

“За півгодини до посадки була вся інформація (про хворих пасажирів — ред.). Саме епідеміолог на місці приймає рішення про подальші дії. Він може відправити літак на санітарну стоянку і тоді вирішується: забирають певного пасажира і проводять обстеження або забирають деяку кількість людей в ізолятор, який є в “Борисполі”, і чекають проведення дослідження, після якого вдаються до дій, але, знову-таки, на розсуд епідеміолога”, — додав він.

Що стосується заяви про те, що пасажири цього рейсу — крім тих, що були ізольовані— залишили літак без проходження температурного скринінгу, Ляшко запевнив, що це — порушення, і МОЗ пропрацює це питання.

“Відносно того, як інші вийшли без температурного скринінгу, це вже порушення, якщо це був реально зафіксований факт. … Ми опрацюємо це питання“, — сказав він.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій також наголосив, що в “Борисполі” знали про те, що на борту знаходяться пасажири з симптомами ГРВІ.

“Ми не бачили, щоб всі кашляли, окрім того, я хотів би доповнити слова пана Віктора Ляшка, що повідомили ще до посадки судна інформацію, щоб епідеміологи очікували. Чому не провели термоскринінг, коли вже на порт зайшли працівники, думаю, що МОЗ детальніше вивчить цей факт”, — підкреслив він.

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Пізніше Ляшко повідомив, що МОЗ має список пасажів, що були в літаку, та, можливо, хворі на коронавірус. Вони були доставлені в лікарню для обстеження.

“Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції”, — додав він.

8 березня повідомлялося, що в Італії через коронавірус на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни. Пізніше на карантин було закрито всю країну.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Пацієнтка з коронавірусом з Житомирської області, у якої 12 березня виявили коронавірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювався після приїзду з-за кордону. Дружина жителя Чернівецької області, у якого виявили коронавірус СOVID-19, напередодні відвідувала Італію. Медики перевіряють, чи заражена вона.