Про це повідомляють #Букви.
На самому аеродромі присутні перші особи держави: Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, голова СБУ Іван Баканов, міністри та інші.
Військовослужбовці по одному виносять труни, накриті національними прапорами.
Нагадаємо, що о 11:30 почнеться церемонія прощання із загиблими українцями.
- 8 січня згодом після зльоту з аеропорту Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.
- Президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) Євген Дихне закликав українців долучитися до прощання з загиблими в авіакатастрофі в Ірані.