Про це повідомляє пресслужба президента України.
О 22:23 спецрейсом до Києва повернулися пасажири двох автобусів, які раніше застрягли на італійсько-словенському кордоні, а також ті, хто виявив бажання виїхати з Італії.
Всі евакуйовані є українськими громадянами, крім двох осіб, котрі мають дозвіл на проживання в Україні і, згідно з постановою Кабінету Міністрів, можуть в’їжджати в нашу країну.
Перед посадкою у літак в Італії всі пасажири пройшли медогляд на ознаки можливого захворювання. За інформацією італійської сторони, на борт були допущені лише здорові люди, без симптомів хвороби.
Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть медики.
На борту літака перебували лікарі українського Центру медицини катастроф, які мали експрес-тести для діагностики на наявність коронавірусу, а також безконтактні термометри. Під час польоту лікарі проводили медико-санітарний нагляд. Екіпаж був забезпечений захисними масками та дезінфекційними засобами.
Всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції після повернення в Україну в домашніх умовах протягом 14 днів. За порушення домашнього карантину передбачена відповідальність.
На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.