Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Чоловік прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс у  Дубай. Під час перевірки його ім’я виявилося в базі даних по обмеженню виїзду з України.

36-річного чоловіка завели до службового приміщення, де він почав ображати й погрожувати прикордонникам.

“Хто мені оплатить … тисяч гривень компенсації? Я вам таке влаштую! Я вам тут таке влаштую! Ви тут ох**те у своєму аеропорту … Виписуйте штраф”, – заявив чоловік, якого знімали на камеру.

Прикордонник не раз радив йому заспокоїтися і поводитися нормально.

“Я вам тут сяду і навалю  купу г**на”, – продовжував затриманий. До нього підійшла його супутниця  та стала вмовляти заспокоїтися: “Зайка, ти що? Заспокойся”.

Але чоловік стукав по столу, жбурляв документи: “Щоб ви всі здохли!”.

Після цього він спробував накинутися на прикордонників, але вони локалізували дії порушника.

Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу  скеровано  до суду.

Варто зазначити, що в базах даних прикордонників  наразі  перебувають майже  120 тис. осіб, яким виконавчими службами обмежено  виїзд за межі України через несплату аліментів.

  • У травні повідомлялося, що з початку 2019 року з неплатників аліментів стягнули 1,8 млрд грн.
  • З 6 лютого 2018 року, коли  набув чинності закон № 2234-VIII про посилення відповідальності щодо тих, хто ухиляється від сплати аліментів, по травень 2019 року Мін’юст на користь дітей стягнув 6,2 млрд грн аліментів.