Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Чоловік прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс у Дубай. Під час перевірки його ім’я виявилося в базі даних по обмеженню виїзду з України.
36-річного чоловіка завели до службового приміщення, де він почав ображати й погрожувати прикордонникам.
“Хто мені оплатить … тисяч гривень компенсації? Я вам таке влаштую! Я вам тут таке влаштую! Ви тут ох**те у своєму аеропорту … Виписуйте штраф”, – заявив чоловік, якого знімали на камеру.
Прикордонник не раз радив йому заспокоїтися і поводитися нормально.
“Я вам тут сяду і навалю купу г**на”, – продовжував затриманий. До нього підійшла його супутниця та стала вмовляти заспокоїтися: “Зайка, ти що? Заспокойся”.
Але чоловік стукав по столу, жбурляв документи: “Щоб ви всі здохли!”.
Після цього він спробував накинутися на прикордонників, але вони локалізували дії порушника.
Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.
Варто зазначити, що в базах даних прикордонників наразі перебувають майже 120 тис. осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.
- У травні повідомлялося, що з початку 2019 року з неплатників аліментів стягнули 1,8 млрд грн.
- З 6 лютого 2018 року, коли набув чинності закон № 2234-VIII про посилення відповідальності щодо тих, хто ухиляється від сплати аліментів, по травень 2019 року Мін’юст на користь дітей стягнув 6,2 млрд грн аліментів.