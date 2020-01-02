Вчора, 1 січня, в аеропорту "Бориспіль" прикордонникам довелося втихомирити чоловіка, який поводився агресивно через відмову в перетині кордону у зв'язку з боргами по аліментах.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Чоловік прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс у Дубай. Під час перевірки його ім’я виявилося в базі даних по обмеженню виїзду з України.

36-річного чоловіка завели до службового приміщення, де він почав ображати й погрожувати прикордонникам.

“Хто мені оплатить … тисяч гривень компенсації? Я вам таке влаштую! Я вам тут таке влаштую! Ви тут ох**те у своєму аеропорту … Виписуйте штраф”, – заявив чоловік, якого знімали на камеру.

Прикордонник не раз радив йому заспокоїтися і поводитися нормально.

“Я вам тут сяду і навалю купу г**на”, – продовжував затриманий. До нього підійшла його супутниця та стала вмовляти заспокоїтися: “Зайка, ти що? Заспокойся”.

Але чоловік стукав по столу, жбурляв документи: “Щоб ви всі здохли!”.

Після цього він спробував накинутися на прикордонників, але вони локалізували дії порушника.

Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.

Варто зазначити, що в базах даних прикордонників наразі перебувають майже 120 тис. осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.