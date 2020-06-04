В аеропорту "Бориспіль" розповіли про нові правила роботи після відновлення авіаційного сполучення.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.

Уточнюється, що всі внутрішні українські рейси будуть обслуговуватися в терміналі аеропорту “D”. При цьому вже в п’ятницю, 5 червня, з “Борисполя” буде здійснено два рейси: Київ – Одеса і Київ – Дніпро.

“Вхід в термінал дозволений тільки пасажирам з посадковим талоном, або квитком, в медичних масках, або респіраторах. Проводжальники до термінала не допускатимуться”, – сказано в повідомленні.

Крім того, на в’їзді в аеропорт функціонуватимуть контрольно-пропускні пункти поліції, де будуть проводити температурний скринінг.

“Просимо пасажирів звертати увагу і дотримуватися знаків дорожнього руху і з запасом планувати свій час на дорогу в аеропорт – можливі затори”, – сказано в повідомленні.