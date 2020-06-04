Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.
Уточнюється, що всі внутрішні українські рейси будуть обслуговуватися в терміналі аеропорту “D”. При цьому вже в п’ятницю, 5 червня, з “Борисполя” буде здійснено два рейси: Київ – Одеса і Київ – Дніпро.
“Вхід в термінал дозволений тільки пасажирам з посадковим талоном, або квитком, в медичних масках, або респіраторах. Проводжальники до термінала не допускатимуться”, – сказано в повідомленні.
Крім того, на в’їзді в аеропорт функціонуватимуть контрольно-пропускні пункти поліції, де будуть проводити температурний скринінг.
“Просимо пасажирів звертати увагу і дотримуватися знаків дорожнього руху і з запасом планувати свій час на дорогу в аеропорт – можливі затори”, – сказано в повідомленні.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Внутрішнє авіасполучення буде запущено в Україні з 5 червня, зовнішнє – 15 червня. Крім того, з 5 червня ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів в середині закладів. Передбачено і низку інших послаблень з 5 червня.